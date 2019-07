Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé ce mardi sa démission du gouvernement. Visé par plusieurs enquêtes journalistiques, il a publié l'annonce de sa démission sur Facebook, et porte plainte pour diffamation.

"J'ai présenté ma démission au Premier ministre" : ce mardi après-midi, le ministre de la Transition écologique François de Rugy a annoncé qu'il quittait le gouvernement, une semaine après les premières révélations par le site Mediapart sur son train de vie lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, suivies par d'autres révélations dans les jours suivants.

"La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le président de la République et le Premier ministre."