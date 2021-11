Combien d’adhérents LR voteront pour choisir le candidat à la présidentielle ? Si sur les plateaux des quatre débats prévus, V. Pécresse, X. Bertrand, M. Barnier, E. Ciotti et P. Juvin jouent l’entente cordiale, en coulisses, les cinq candidats se livrent à une vraie guerre des cartes, quitte à sortir des clous.

Les Républicains vont peut-être devoir vendre leur siège du XVe arrondissement © Radio France / GARO / Phanie

Les sympathisants de droite ont jusqu’au 15 novembre minuit pour adhérer au parti Les Républicains et pouvoir ainsi voter lors du congrès début décembre. D’ici là, dans les états-majors des cinq candidats, c’est branle-bas de combat. En plus des meetings et des débats, les équipes multiplient les envois de SMS et les opérations de "phoning". “Tout est bon pour faire des cartes”, dit-on dans le jargon politique.

Bientôt 120 000 adhérents ?

L’objectif est simple : convaincre un maximum de sympathisants d’adhérer pour l’emporter au soir du 4 décembre. Une mobilisation payante : en quelques semaines, les LR sont passés de 80 000 à plus de 112 000 adhérents. Une croissance scrutée au microscope par les candidats.

Mais cette guerre des cartes crée des remous. Il y a quelques jours s’est tenue à Paris une réunion du comité d’organisation. Patrick Stefanini, représentant de Valérie Pécresse, s’y est étonné de remontées de terrain de nouveaux adhérents assurant avoir été dragués par téléphone. Un reproche repris en chœur par les représentants des autres candidats. Sommée de s'expliquer, la direction du parti a fini par mettre les points sur les ”i” : le fichier des adhérents ne peut pas être utilisé pour faire campagne pour un candidat en particulier.

Arroseuse arrosée

Une mise au point insuffisante. Exemple vendredi dernier lors d’une opération de phoning : Valérie Pécresse s’appuie sur un fichier constitué par ses troupes pour laisser des messages d’incitation à l’adhésion à des sympathisants dans les Yvelines. "Bonjour, ici Valérie Pécresse. Je veux vous présenter ma candidature au congrès des Républicains pour l'élection présidentielle. Pour pouvoir voter à ce congrès, vous devez adhérer en ligne avant le 16 novembre sur le site republicains.fr." Problème : selon nos informations, certains messages sont arrivés sur la boite de vocale de personnes n’ayant jamais rien à faire avec la droite, et n’ayant pas non plus vécu dans les Yvelines.

“Ce ne peut être qu’un changement de numéro”, tente d’expliquer, gêné, l’entourage de Valérie Pécresse, qui comme Xavier Bertrand, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin joue son va-tout d’ici au premier tour, le 1er décembre.