En 2017, le candidat Emmanuel Macron s'engageait dans son clip de campagne à "remettre le travail en marche" via plusieurs mesures : suppression du RSI, augmentation de la prime d'activité, revalorisation des heures supplémentaires. Cinq ans après son élection, ces promesses ont-elles été tenues ?

En 2017, Emmanuel Macron promettait de "remettre la France en marche". © Capture d'écran

"Ma volonté, ce n'est pas d'être élu pour être élu. Ma volonté, c'est de faire avancer les choses, avec tout le monde et pour tout le monde." Sur des images de pêcheurs rentrant au port, d'agriculteurs en plein épandage, d'un boulanger préparant ses baguettes, le candidat Emmanuel Macron promettait dans son clip officiel de campagne de 2017 de "remettre la France sur le chemin du progrès" et "le travail en marche".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cet engagement passait par plusieurs mesures : supprimer le régime social des indépendants (RSI), investir 15 milliards d'euros dans la formation des chômeurs, élargir le droit aux allocations chômage en imposant une contrepartie, supprimer la part des cotisations payées par les salariés, revaloriser les heures supplémentaires et augmenter la prime d'activité. Au total, "cela représentera 100 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire par mois pour un salarié au Smic", précisait le candidat. Mais qu'en est-il cinq ans plus tard ?

🟢 Suppression du RSI

Pour "libérer l'activité des petites entreprises partout sur le territoire", "libérer les initiatives, l'énergie des start-up, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, des professions libérales, des entrepreneurs", Emmanuel Macron voulait notamment "supprimer le RSI".

Moins d'un an après son élection, cette promesse de campagne est entrée en application. La disparition progressive du très contesté régime social des indépendants est entrée en application à partir du 1er janvier 2018, au profit de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI). La loi de financement de la Sécurité social de 2018 prévoit une période transitoire de deux ans pour intégrer l’ensemble des travailleurs indépendants au régime général, ce qui est effectif début 2020.

🟠 Élargissement du droit aux allocations chômage

Emmanuel Macron proposait aussi "que le droit aux allocations chômage soit ouvert à tous, indépendants comme salariés, agriculteurs comme commerçants, et même, une fois tous les cinq ans, aux salariés qui démissionnent". Dans son programme, il était précisé que l'objectif de ces propositions était que "tous bénéficient de la même qualité de service et des mêmes droits".

Depuis le 1er novembre 2019, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) en cas de cessation d'activité. Mais cette allocation est conditionnée et limitée dans son montant et sa durée : 800 euros par mois pendant six mois. Les conditions sont strictes : avoir exercé cette activité en continu pendant deux ans, qu'elle ait cessé pour liquidation ou redressement judiciaire, avoir généré 10.000 euros de revenus par an et disposer de ressources inférieures au montant du RSA. Pour assouplir ces conditions, une réforme de l'ATI a été votée et promulguée en février 2022. Elle prévoit notamment la possibilité d'avoir accès à l'ATI en cas de cessation volontaire d'activité (si l'activité n'est pas viable économiquement). Les décrets d'application sont encore à l'étude.

🟠 Accès aux allocations chômage pour les salariés qui démissionnent

Concernant les salariés démissionnaires, la réforme de l'Assurance-chômage de 2019 leur ouvre des droits. Les conditions sont toutefois bien plus strictes qu'annoncé en raison du coût estimé. Emmanuel Macron avait chiffré sa proposition à un peu plus d'un milliard d'euros mais les estimations du ministère du Travail sont montées jusqu'à 14 milliards pour la première année, révélaient alors les Echos.

La réforme décidée par le gouvernement ne concerne finalement que les personnes en CDI qui ont un projet professionnel défini, comme une création d’entreprise ou une reconversion. Pour en bénéficier, il faut justifier d’une activité professionnelle continue lors des cinq dernières années et obtenir une attestation délivrée par une instance paritaire régionale prouvant le caractère réel et sérieux de la démarche.

Auparavant, il était déjà possible de toucher l'allocation de retour à l'emploi (ARE) en cas de démission dans une quinzaine de scénarios différents, comme pour suivre un conjoint muté, pour salaires impayés ou encore si le salarié a subi des violences.

🟢 Limiter les refus d'offres d'emploi

Face à cet élargissement du droit aux allocations chômage, le candidat voulait "une contrepartie forte : on ne pourra plus refuser plus de deux offres d'emploi décentes".

Depuis le 1er janvier 2019, le Code du travail prévoit qu'une personne peut être radiée de la liste des demandeurs d'emploi si elle "refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi", sans motif légitime. Ces offres raisonnables sont définies au préalable en fonction des qualifications, de la situation personnelle et familiale, du marché du travail, de la zone géographique ou encore du salaire attendu.

🟢 15 milliards d'euros pour la formation des chômeurs

Dans son clip de campagne, le candidat Macron souhaitait aussi "former plus et mieux ceux qui sont au chômage depuis longtemps car ce n'est pas de leur faute, c'est juste parce que leurs compétences ne sont plus adaptées aux emplois disponibles". Il entendait "leur donner les moyens de changer de secteur ou de changer de métier" via un investissement de "15 milliards d'euros dans la formation, soit 15 fois plus que l'année dernière".

Le gouvernement a bien lancé en 2018 un Plan d’investissement dans les compétences (PIC), doté de 15 milliards d’euros sur cinq ans. Cette enveloppe est destinée à financer des actions pour accompagner un million de demandeurs d’emploi de longue durée et un million de jeunes non qualifiés. Trois ans après son lancement, le dispositif n'atteignait pas tout à fait sa cible, regrettait le président du comité scientifique indépendant en charge de l’évaluation du PIC, le chercheur Marc Gurgand, dans L'Usine nouvelle. "Les moins diplômés accèdent à la formation, mais pas plus que les plus diplômés, c’est une petite déception", notait-il.

🟢 Réduction des cotisations sociales

Pour "remettre en marche le travail", Emmanuel Macron voulait "faire en sorte que le travail paye mieux, en supprimant la part des cotisations que vous payez, en revalorisant les heures supplémentaires, en augmentant la prime d'activité". Cela devait représenter au final "100 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire par mois pour un salarié au Smic", estimait-il.

Concernant les cotisations des salariés : avec la loi de financement de la Sécurité sociale 2018, les cotisations salariales d'assurance maladie et d'assurance chômage ont été supprimées en janvier et octobre 2018 pour une majorité des salariés du secteur privé. Cette mesure est compensée par une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG). Cette bascule "représente un gain d'environ 20 euros par mois pour une personne au Smic à temps plein", indique Mathieu Plane, économiste à l'OFCE.

Pour les employeurs : à partir du 1er janvier 2019, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est transformé en un allègement des cotisations sociales pérennes pour les entreprises qui emploient des salariés.

🟢 Revalorisation des heures supplémentaires

Dans son clip de campagne, Emmanuel Macron dit vouloir "revaloriser les heures supplémentaires". Cela se traduit dans son programme par "rétablir les exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires".

L'exécutif prévoyait de supprimer au 1er septembre 2019 les cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Face à la crise des "gilets jaunes", la date a finalement été avancée au 1er janvier 2019 et les sommes perçues sont également exonérées d'impôt sur le revenu.

🟢 Augmentation de la prime d'activité

Durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, la prime d’activité, ce complément de salaire perçu par les travailleurs à revenus modestes, a été augmenté à deux reprises. Dans un premier temps, le gouvernement prévoyait une augmentation de 20 euros par mois pour les salariés au Smic à partir du 1er octobre 2018. Cette hausse de 20 euros devait se répéter tous les ans, de sorte à arriver progressivement à une augmentation de 80 euros pour un salarié touchant le Smic au 1er janvier 2021.

Mais face à la forte mobilisation des "gilets jaunes" fin 2018, le gouvernement a décidé d'augmenter la prime d’activité jusqu’à 90 euros par mois pour une personne payée au Smic dès le 1er janvier 2019.

🟢 100 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire par mois pour un salarié au Smic

Au final, y a-t-il eu "100 euros net de pouvoir d'achat supplémentaire par mois pour un salarié au Smic", comme le souhaitait Emmanuel Macron ? D'après Gilbert Cette, économiste, membre du Groupe d'experts sur le Smic, les mesures prises en fin d'année 2018 (augmentation de la prime d'activité, revalorisation des heures supplémentaires et suppression des cotisations salariales) ont permis de faire en sorte qu'un "smicard à temps plein et célibataire" perçoive une augmentation de "au moins 100 euros par mois". Une estimation confirmée par Mathieu Plane, de l'OFCE.

En conclusion ?

Au cours de son quinquennat, Emmanuel Macron a donc mis en place la majorité des mesures auxquelles il s'engageait dans son clip de campagne. Poussé par la gronde des "gilets jaunes", le président est même allé un peu plus loin que prévu sur la prime d'activité et les heures supplémentaires.

Toutefois, l'objectif n'est pas totalement rempli concernant l'ouverture des droits aux allocations chômage "à tous" et "avec les mêmes droits". La promesse de l'indemnisation des démissionnaires était pourtant l'un des marqueurs de sa campagne de 2017. Une mesure qui ne figure pas dans son programme de 2022.