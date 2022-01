L'ancienne garde des Sceaux a été plébiscitée par les électeurs de la Primaire populaire en vue de l'élection présidentielle en avril.

La candidate à la présidentielle Christiane Taubira le jeudi 27 janvier 2022 à Bordeaux. © Maxppp / Fabien Cottereau

Il n’y a donc pas eu de surprise. L’ancienne ministre Christiane Taubira termine en tête de la Primaire populaire. Les résultats sont tombés dimanche, annoncé depuis la salle parisienne du Trabendo. L'ancienne garde des sceaux terminent devant l'écologiste Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.

Le taux de participation est de 84,1%. Sur les 467.000 inscrits, 392.738 se sont prononcés. Ils n’étaient pas appelés à voter pour un candidat, mais il fallait leur adresser une mention, sur la plateforme de vote : "Très bien", "Bien", "Assez bien", "Passable", "Insuffisant(e)". Christiane Taubira est donc la candidate qui a obtenu la meilleure médiane. 67,42% des électeurs ont attribué à Christiane Taubira la mention "bien +" ou une mention supérieure. Près d’un électeur sur deux lui a donné la mention «"très bien " précise une organisatrice.

Un "socle commun" à respecter

Est-ce un réel rebondissement dans la campagne présidentielle ou un simple coup d'épée dans l'eau ? Lancée il y a un an, cette initiative citoyenne a pour objectif de faire émerger une candidature de rassemblement à gauche. Dix candidats étaient sur la ligne de départ, dont Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, tous les trois par ailleurs déjà candidats à l’élection présidentielle. Ils ont plusieurs fois répétés ces dernières semaines leur indifférence face aux résultats du scrutin. Ils ne souhaitaient pas participer à ce primaire et comptent maintenir leur candidature.

Ce scrutin est accusé de diviser encore plus la gauche. Le député européen Pierre Larrouturou était également en lice, ainsi que deux personnes de la société civile, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie.

Le vainqueur, Christiane Taubira, va à présent devoir signer "un contrat de rassemblement" pour "inclure l'esprit du Socle Commun programmatique dans son programme". Il est basé sur dix mesures, dont la hausse du Smic, le revenu de solidarité, l’abandon de la réforme de l’assurance-chômage et une loi climat.