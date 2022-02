La candidate à la présidentielle est la cible de messages à caractère raciste sur le réseau social Gettr, plébiscité par l'extrême droite. Christiane Taubira est comparée plusieurs fois à un singe dans des commentaires qui n'ont pas été supprimés par la plateforme.

L'équipe de Christiane Taubira indique qu'elle "ne recule pas" face au racisme. © Geoffroy VAN DER HASSELT

Depuis septembre dernier, Gettr est le terrain de jeu préféré de l'extrême droite. Sur ce réseau social, les identitaires, nationalistes ou encore trumpistes ont trouvé un nouvel espace de discussion, "sans censure". C'était d'ailleurs la promesse de son fondateur, Jason Miller, ancien conseiller de Donald Trump. Une promesse qui laisse libre cours aux insultes et au racisme. En France, la candidate à l'élection présidentielle Christiane Taubira est la cible favorite de ces extrémistes. Dix ans après la vague d'injures qu'elle a connue lorsqu'elle était garde des Sceaux, le racisme n'a toujours pas disparu.

Quand on ouvre l'application Gettr, les injures racistes ne sautent pas aux yeux. La plupart du temps, elles ne sont pas postées directement dans des messages mais se glissent plutôt dans les commentaires d'autres publications. Un passage sur les messages de comptes bien connus de l'extrême droite fait apparaître une dizaine de commentaires racistes. Et quand on tape le mot clé "Taubira" dans la barre de recherches, une publication sur cinq comporte une injure raciste dans le message d'origine ou dans les commentaires.

Christiane Taubira comparée à des animaux

Sous des publications du site Internet identitaire fdesouche par exemple, plusieurs messages racistes s'enchaînent : "guenon haineuse", "Donkey Kong". Un utilisateur évoque aussi le "bananier" de Christiane Taubira et conclut son message par une référence au chimpanzé de Tarzan.

Sous cette publication de fdesouche, des utilisateurs de Gettr postent des messages racistes. / Capture d'écran

Un autre message raciste sous la publication de fdesouche. / Capture d'écran

Christiane Taubira traitée de "guenon haineuse" sous la publication de fdesouche. / Capture d'écran

Au fil de nos recherches sur le réseau social, on découvre d'autres messages, comme celui de cet internaute qui utilise les termes de "gauche nègre indigéniste" quand il évoque la candidature de Christiane Taubira ou encore cet autre internaute qui utilise un mot dièse raciste que nous ne reproduirons pas ici. La très grande majorité de ces comptes sont anonymes. La plupart du temps, ils récoltent très peu de partages et de likes.

Un parallèle avec Banania

Sur Gettr, Christiane Taubira est plusieurs fois comparée à un singe dans des photos montages ou des dessins. Sous une publication du candidat Eric Zemmour au sujet d'un débat entre les deux candidats, il y a par exemple ce montage de Christiane Taubira mangeant une banane :

Christiane Taubira est comparée à un singe sous cette publication d'Eric Zemmour. / Capture d'écran

On trouve aussi des injures racistes sous un post de TV Libertés (chaîne diffusée sur Youtube et dirigée par Philippe Milliau, ancien du Bloc identitaire), comme cette image détournée de la marque Banania, en reprenant le slogan "Y'a bon" - déjà considéré comme raciste - en "Y'a pas bon". Une image que l'on retrouve à plusieurs reprises dans des commentaires sous d'autres publications.

Un internaute a détourné l'image "Banania". / Capture d'écran

De l'annonce de sa candidature le 15 janvier à sa victoire lors de la Primaire populaire dimanche dernier, à chacune de ses prises de parole, la candidate est représentée en singe. Certains post datent du 15 janvier et n'avaient pas été supprimés par la plateforme. "Une équipe de modérateurs" et "une charte de modération" ont pourtant été mis en place, indiquait à France Inter l'équipe française de Gettr en novembre dernier. Après la parution de notre article, la plateforme nous a assuré que "ces messages sont une violation flagrante des conditions d'utilisation de Gettr et ont été supprimés". Par ailleurs, les comptes des utilisateurs "ont également été suspendus", affirme un porte-parole, qui précise que "Gettr prend au sérieux les incidents de racisme et de harcèlement" et travaille à améliorer la modération.

Ce post dans lequel Christiane Taubira est comparée à un singe a été publié le 15 janvier. / Capture d'écran

Après sa victoire lors de la Primaire populaire, la candidate a été comparée à un singe par cet internaute. / Capture d'écran

Un dessin de Christiane Taubira représentée en singe. / Capture d'écran

Christiane Taubira "ne recule pas face à ça"

Contactée, l'équipe de campagne de Christiane Taubira indique qu'elle sait que ce type de messages existent, "sur Gettr comme sur d'autres plateformes" et rappelle que "c'est quelque chose qu'elle a déjà connu en tant que Garde des Sceaux". "Ca ne l'empêchera pas de faire campagne", souligne son entourage. La candidate "se bat et ne recule pas face à ça".