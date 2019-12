Quel est le montant moyen d'une pension de retraite ? En moyenne, combien de temps reste-t-on à la retraite ? Quelle est l'espérance de vie d'un ouvrier comparée à celle d'un cadre ?

26 ans et demi: c’est le temps moyen que dure la retraite en France © AFP / JOËL SAGET / AFP

1547 euros, c’est le montant moyen d'une pension de retraite

En France, selon le dernier rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques sur la situation des retraites, les Français retraités percevaient, en 2017 et en moyenne, une pension de droit direct nette de 1547 euros, tous régimes confondus, incluant les réversions pour les résidents en France.

42%, c’est l’écart entre les pensions des femmes et celles des hommes

En France, en 2017, les pensions de retraite des hommes résidents en France sont 42 % plus élevées que celles de femmes, selon la même étude de la Drees. En moyenne, par mois, les hommes touchaient 1 933 euros brut de pensions, contre seulement 1 123 euros pour les femmes. Si l’on ajoute les droits dérivés, on observe que l’écart de pension se réduit mais qu'il demeure élevé, à 29 % (1 388 contre 1 955). Toutefois, l'écart se réduit progressivement depuis 2004, où il s'établissait à 50 %.

L'écart s’explique, en partie, par la différence de durée de carrière entre les hommes et les femmes. Si l'écart se réduit, c'est aussi parce que les durées de carrières des hommes et des femmes ont tendance à s'aligner. À noter : la proportion de femmes qui valident une carrière complète augmente de façon régulière, alors que la proportion d’hommes dans cette situation stagne.

62,7 ans, c’est l’âge moyen de départ à la retraite en France

Les retraités qui vivent en France, partis à la retraite en 2018, ont liquidé leurs droits à l’âge de 62 ans et sept mois, selon les chiffres comptabilisant les départs anticipés et établis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Si l'on exclut les départs anticipés, ce chiffre grimpe à 63 ans et quatre mois, comme l'a évoqué Sibeth Ndiaye, jeudi matin sur France Inter en citant des chiffres CNAV du rapport Delevoye.

Moins de 20 %, c’est la part de Français âgés de 62 ans qui travaillent encore à temps complet

D’après le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites, parmi les personnes résidant en France en 2016-2018 et âgées de 62 ans, seulement 18 % environ étaient encore salariés à temps complet. C’est un chiffre souvent avancé par les opposants à un recul de l’âge légal qui estiment que si seulement moins de 20 % des Français de 62 ans travaillent, il est tout à fait inutile de modifier la loi.

26 ans et demi, c’est le nombre d’années passées en retraites

La durée de la retraite pour ceux qui sont nés en 1951 est en moyenne de 26 ans et 6 mois, selon la Drees. Dans le détail, elle s'élève à 24 ans et 7 mois pour les hommes et 28 ans et 5 mois pour les femmes.

L'espérance de vie des ouvriers est de 6 ans inférieure à celle des cadres

"En 2009-2013, l’écart entre l’espérance de vie des cadres et celle des ouvriers est de 6,4 ans pour les hommes et 3,2 ans pour les femmes", écrit l'INSEE dans un rapport publié en 2016. "Entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés, l'écart d'espérance de vie à 35 ans est de 7,5 ans pour les hommes et de 4 ans pour les femmes", indique aussi l'INSEE.