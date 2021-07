À 25 ans, Jordan Bardella vient d’être désigné par le congrès du RN premier vice président. Lorsque que Marine Le Pen souhaitera se mettre en retrait du parti le temps de la campagne présidentielle, c'est lui qui le dirigera. Voici 5 choses à savoir sur Jordan Bardella.

Jordan Bardella © AFP / Valentine Chapuis

Jordan Bardella, 25 ans, a été désigné dimanche "premier vice-président" du Rassemblement national, ce qui le portera à remplacer Marine Le Pen à la tête du parti pendant la campagne présidentielle, selon la nouvelle direction du RN présentée à son congrès réuni à Perpignan. Le passage de témoin aura lieu à la rentrée politique du RN prévue en septembre. Les militants du parti ont voté samedi un changement de statuts qui permet cette présidence par intérim "pendant 12 mois". Dans ce cas, le président du parti est remplacé par le vice-président et, s'il y en a plusieurs, par le "premier d'entre eux". Le maire de Perpignan Louis Aliot, qui convoitait aussi ce poste, a été désigné "vice-président", ainsi que le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois. C'est donc bien à Jordan Bardella que reviendra la présidence par interim. Retour en cinq points sur la carrière de celui qui est le plus jeune dirigeant d'un grand parti sous la Ve République.

Il est né en banlieue

Jordan Bardella est né à Drancy en Seine-Saint-Denis, le 13 septembre 1995, dans une famille modeste issue de l’immigration italienne. D’intervention en intervention, notamment lors de la dernière campagne des élections régionales où il menait la liste en Ile-de-France, il répète à l’envie qu’il a grandi en HLM, cité Gabriel-Péri, à Saint-Denis, où il dit avoir été confronté à "la violence, l’insécurité, au communautarisme." Il fera d’ailleurs ses véritables débuts sur la scène médiatique en 2016 lors de la création d’un éphémère collectif baptisé "Banlieues Patriotes", une initiative imaginée avec Florian Philippot, dont il était proche.

Il n’a quasiment rien fait d’autre que de la politique

Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier : le nouveau président par intérim du RN n’a pas de diplôme universitaire ni de formation professionnelle particulière. Titulaire d’un baccalauréat économique et social, mention très bien, obtenu au lycée privé Jean-Baptiste de La Salle de Saint-Denis, il s’inscrit en licence de géographie à Paris-Sorbonne. Une université qu’il quitte sans diplôme puisqu’il abandonne ses études en troisième année de licence, pour dédier tout son temps à la politique. À l’époque en 2016, il a déjà un solide parcours au sein du Front National et il est élu régional en Ile-de-France.

Il a eu une ascension fulgurante au sein du FN/RN

Parce qu’il faut dire que Jordan Bardella n’a pas vraiment perdu de temps. Il a 16 ans lorsqu’il adhère au Front National, en 2012. 3 ans plus tard, à 19 ans seulement, il devient secrétaire départemental du parti en Seine-Saint-Denis. La même année, il est élu conseiller régional d’Ile-de-France après avoir mené la liste FN dans son département. À l’issue de l’échec lors de l’élection présidentielle de 2017, Marine Le Pen veut rajeunir ses cadres : Jordan Bardella devient porte-parole du FN, puis en 2018 directeur du Front National de la Jeunesse qui devient Génération Nation lors de la bascule FN/RN (poste qu’il occupe toujours), avant d’être au plus près de Marine Le Pen qui le nomme deuxième vice-président du parti en 2019. Cette même année, il est tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes, liste qui arrive en tête avec 23,34% des voix, devant la liste LREM de Nathalie Loiseau. Jordan Bardella devient député européen à 23 ans seulement. À 25 ans, il est désormais le plus jeune chef de parti politique de la Ve République.

Il est le véritable bras droit de Marine Le Pen

Un parcours façon TGV de la politique qui n’est pas étranger au lien particulier qui l’unit à Marine Le Pen, qui semble voir en lui le renouveau nécessaire à la normalisation du parti. Cité par le JDD dans un article en 2019, il disait d’ailleurs s’être engagé "pour Marine Le Pen plus que pour le Front National." La présidente du Rassemblement National ne tarit pas d'éloge concernant son jeune lieutenant. Le 13 juin dernier, elle confie au journal Le Monde :

C’est une sorte de surdoué de la politique, Jordan. Il est intelligent, performant, il a la foi, et on ne transmet que la foi que l’on a. Il a une capacité à convaincre, portée par une personnalité qui a incontestablement du charisme.

C'est Marine Le Pen qui a imposé Jordan Bardella aux autres cadres du RN lors des élections européennes de 2019, au risque de se brouiller avec des figures comme Nicolas Bay qui lorgnait sur ce scrutin à dimension nationale. La candidate d'extrême-droite à la présidentielle lui donne une ultime preuve de sa confiance en lui proposant de prendre provisoirement le parti, à 25 ans, face à des cadres beaucoup plus expérimentés et ancrés, comme le maire de Perpignan Louis Alliot, son concurrent lors du congrès.

Il a soutenu Génération Identitaire

Début 2021, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se dit "scandalisé" par les actions anti-migrants menées par le groupuscule d’extrême-droite radicale Génération Identitaire. Quelques dizaines de militants s’étaient rendus dans les Pyrénées pour "surveiller la frontière" à l’aide d’un drone. Gérald Darmanin avait alors entrepris une procédure pour dissoudre Génération Identitaire. Plus ou moins directement, plusieurs cadres du Rassemblement National apportent leur soutien à GI. Jordan Bardella en première ligne.

Sur France Inter le 28 janvier, tout en rappelant que Génération Identitaire "n’a pas de lien politique ni juridique avec le RN", Jordan Bardella salue "une association de jeunes qui milite pour défendre l’identité française (...) qu’on a beaucoup cherché à caricaturer", selon lui. Sur les réseaux sociaux il avait également comparé Génération Identitaire à une association de soutien aux migrants, interpellant le ministre de l’Intérieur en lui demandant "on la dissout quand ?".