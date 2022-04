Lors de son discours d'entre-deux-tours à Marseille, Emmanuel Macron a promis que son nouveau Premier ministre serait "directement chargé de la planification écologique". Décryptage de ce concept en cinq questions.

Emmanuel Macron a annoncé à Marseille vouloir confier au Premier ministre la mission de "planification écologique". © / Hugo Azmani / Hans Lucas

"La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas." À l'occasion de son meeting d'entre deux tours de Marseille le 16 avril dernier, Emmanuel Macron a promis de prendre le virage de l'écologie. Pour réduire "deux fois plus vite" les émissions de gaz à effet de serre, le président, alors candidat, déclarait vouloir que son Premier ministre soit "directement chargé de la planification écologique". Il promettait un "renouvellement complet" de sa politique, disant avoir "entendu" le message du premier tour où l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, pionnier sur le sujet, a terminé à près de 22%.

D'où vient ce concept de "planification" ?

C'est en URSS que le concept de planification a été développé, avec le Gosplan, un organisme d'État créé en 1921 et chargé de définir les objectifs économiques à atteindre. Tous les acteurs de l'économie recevaient des objectifs chiffrés par des plans quinquennaux, et ce, jusqu'en 1991. La Chine a embrayé à partir des années 1950. Le Parti communiste chinois en est aujourd'hui à son quatorzième plan quinquennal, qui fixe la feuille de route économique et sociale jusqu'en 2025.

Une planification à la française a aussi vu le jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lancée par le général de Gaulle pour reconstruire le pays. Le Commissariat général au Plan était chargé de fixer des objectifs quantitatifs en matière de production, des objectifs de croissance, les secteurs concernés, etc. pour moderniser et équiper le pays. Les plans se sont ensuite élargis à la qualité de vie, la répartition des revenus ou encore l'organisation du territoire. Au total, onze plans ont été élaborés, jusqu'en 2006. Le Commissariat général au Plan a ensuite été remplacé par le Centre d'analyse stratégique en 2006 puis par France Stratégie en 2013.

Le terme "plan" est revenu sur le devant de la scène en 2020 avec la création d’un "haut-commissariat au Plan", chargé d'"imaginer la France dans 10, 20, 30 ans".

À quand remonte le concept de "planification écologique" en France ?

En proposant de suivre une "planification écologique", Emmanuel Macron s'adresse à la gauche de son électorat et notamment aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file de LFI a défendu ce concept dès 2008. "Nous voulons installer la planification écologique tout de suite, car le temps presse. Vous avez bien entendu, j’ai utilisé l’expression de 'planification écologique', car je n’ai pas peur de la planification dès lors qu’elle est démocratique et organisée au nom de l’intérêt général", expliquait-il dans son discours au meeting de lancement du Parti de gauche. "La planification écologique est aujourd’hui nécessaire pour engager la transition entre le modèle actuel de production, de consommation, de vie et d’échange et le modèle de développement écologique qu’il est urgent de faire naître." Ce concept est intégré dans le programme du candidat à la présidentielle de 2012 puis à celle de 2017.

En 2022, tout un livret thématique du programme de L'Union populaire lui est consacré. Il définit la planification comme une "méthode", avec "des objectifs et un calendrier de réalisation" élaboré par un Conseil à la planification écologique, sur la base de consultations auprès des citoyens.

Comment Emmanuel Macron compte la mettre en œuvre ?

Lors de son meeting à Marseille, Emmanuel Macron a promis que son prochain Premier ministre serait "directement chargé de la planification écologique" et "appuyé par deux ministres forts". L'un d'eux devrait être "ministre de la planification énergétique" et "aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du pétrole, du gaz et du charbon". L'autre devrait être "chargé de la planification écologique territoriale" et, dans un "agenda de décentralisation massive", devrait œuvrer pour "changer nos moyens de se déplacer au quotidien", "réinvestir sur le fluvial et le fret ferroviaire", "accélérer la rénovation des logements, au moins 700.000 par an sur les cinq ans qui viennent", ou encore "agir pour la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation". Emmanuel Macron a promis de consacrer dix milliards d'euros de plus par an pour la transition écologique.

D'après le député européen Renew Pascal Canfin, cette planification consistera en "l'organisation, avec les autres secteurs économiques concernés - l'énergie, les voitures, l'isolation des bâtiments - du passage à une économie zéro carbone". Selon le président de groupe LREM à l'Assemblée nationale Christophe Castaner, "il faut travailler sur une planification par filière et par territoire, il faut aller deux fois plus loin".

Comment réagit l'opposition ?

Le discours de Marseille a été accueilli froidement par La France insoumise. "C'est difficile de penser que quelqu'un qui a été condamné deux fois pour inaction climatique puisse se racheter une crédibilité en dix jours", avait taclé la patronne des députés LFI, Mathilde Panot, dans le JDD.

"Un Emmanuel Macron écolo, je n'y crois pas", avait pour sa part déclaré sur franceinfo le secrétaire national d'EELV Julien Bayou, pour qui il n'y a "aucune raison de croire" les promesses vertes du candidat. "Il avait cinq ans pour agir et il ne l'a pas fait. Il a été condamné pour inaction climatique, donc il y a aucune raison de croire véritablement ses promesses", avait-il ajouté.

Qu'en pensent les experts ?

Un Premier ministre "directement chargé de la planification écologique" est déjà "un bon signal" pour Benoît Leguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat, interrogé par France Inter. Une "planification étape par étape en partant du but recherché ", est le seul moyen, selon lui, "d'empêcher le thermomètre de grimper pour les générations futures" et d'avoir "une vision de ce qu'on veut atteindre en une génération". "La planification est demandée aussi par les industriels qui ont besoin de visibilité pour programmer leurs investissements", insiste-t-il auprès de l'AFP.

Vigilance toutefois : "On a un calendrier contraint mais il va falloir surveiller tout un tas de choses : la nomination du Premier ministre, son cahier des charges, quel va être son mandat, etc.", souligne l'expert.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que le ministère de la planification énergétique se réduise à un ministère de l'énergie peu soucieux de l'environnement, analyse Sébastien Treyer de l'Iddri, l'institut du développement durable et des relations internationales : "Tout dépend de la personnalité politique qui sera nommée et de son engagement, ça dépendra des premiers arbitrages qui vont être rendus vis-à-vis de Bercy notamment."