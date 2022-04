Dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle, les 12 candidats en lice abattent leurs dernières cartes pour convaincre. Et pour toucher les jeunes, ça se passe notamment sur les réseaux sociaux. Zoom sur la dernière semaine de campagne sur TikTok.

Montage photo de plusieurs vidéos TikTok. © Capture d'écran

Sérieux, humour ou clash. À deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne continue, que ce soit dans les meetings, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et cette année, plusieurs candidats ont également fait campagne sur TikTok, le réseau très plébiscité par les jeunes générations. Cette nouvelle manière de faire campagne et de toucher les plus jeunes s'est imposé cette année, entre extraits de meetings, clashs et humour. Zoom sur cette dernière semaine de campagne sur TikTok, avec les vidéos les plus vues et aimées.

Les trois candidats qui font le plus de vues cette semaine

630 000 vues en moyenne pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de La France insoumise, suivi par près de 2 millions de personnes sur TikTok, est le candidat qui poste le plus ces derniers jours. Cette semaine, il a publié pas moins de 17 vidéos, qui rencontrent toutes un certain succès : 630 000 vues en moyenne.

Habitué des réseaux sociaux, il en reprend tous les codes dans ses publications, à commencer par la culture du clash. Comme dans cette vidéo, publiée lundi, où il utilise une chanson du rappeur Niska pour remettre en cause les déclarations d'Emmanuel Macron. Elle enregistre plus de 4 millions de vues.

158 000 vues en moyenne pour Jean Lassalle. Le candidat a publié neuf vidéos cette semaine, récoltant en moyenne 158 000 vues. Sa vidéo la plus virale cette semaine totalise plus de 740 000 vues. Il s'agit d'un extrait d'une interview sur Europe 1, dans lequel il raconte son parcours. Le tout monté sur une musique mélancolique.

125 000 vues pour Éric Zemmour. Le candidat Reconquête! n'a publié qu'une vidéo cette semaine mais elle récolte plus de 125 000 vues. Il a réutilisé la Pixel war du site Reddit qui a fait le buzz toute la semaine. Il a partagé l'extrait du Youtubeur Inox en train de créer avec sa communauté la Tour Eiffel, et plus particulièrement le moment où le youtubeur dit "reconquête", nom du parti d'Éric Zemmour.

Les trois vidéos de soutien aux candidats les plus aimées

45 000 "j'aime" pour un vidéo de soutien à Jean Lassalle. "Encore merci Lassalle pour cette dédicace sur notre bouteille de jaune ", comprenez une bouteille de Ricard. On y voit Jean Lassalle signer la bouteille, entouré de jeunes. Voilà l'une des vidéos de soutien à un candidat qui a été le plus aimée cette semaine.

40 000 "j'aime" pour cette vidéo de soutien à Marine Le Pen. Dans cette vidéo, l'utilisateur monte deux affiches qui apparaissent en même temps d'une bande son "eh les gars, pas ça, ça" tirée du film La 7ème compagnie.

14 000 "j'aime" pour une vidéo qui soutient Éric Zemmour. Dans ce TikTok nommé "la parole au peuple", qui dure 16 secondes, un habitant visiblement en train de travailler en extérieur explique qu'il va voter pour Éric Zemmour, qu'il soutient "depuis plusieurs années".

Les trois vidéos humoristiques les plus vues

Alors que de nombreux jeunes s'éloignent de la politique traditionnelle, comme le révélait une enquête de l'Institut Montaigne au mois de février, l'enjeu est de taille pour les candidats. TikTok et le numérique en général, de Twitch à Snapchat, peut permettre à certains jeunes de se reconnecter à la politique. Et cela peut passer par l'humour.

375 000 "j'aime" pour ce montage vidéo. Dans cette vidéo très aimée et partagée sur Tik Tok, l'utilisateur a gardé la tête des candidats, mais a trafiqué le bas de leur corps pour leur faire faire des actions incongrues. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui repasse ou Éric Zemmour qui lit Astérix et Obélix, tous les deux sur un plateau télé.

77 000 "j'aime" pour cette vidéo qui se passe dans une cantine. Dans ce Tik Tok, une seule phrase écrite au début de la vidéo : "J'ai demandé ils vont voter qui". Ensuite, sur la bande son Le temps de l'amour de Françoise Hardy, on voit des jeunes faire semblant de se disputer en parlant politique.

38 000 "j'aime" pour cet enfant qui choisit pour qui ses parents vont voter. C'est peut-être la vidéo qui traduit le mieux l'indécision de nombreux Français, à deux jours du premier tour. On y voit un papa déposer son enfant au milieu des 12 professions de foi des candidats, réparties en arc de cercle. Un commentaire accompagne la vidéo : "Quand les élections approchent mais que tu ne sais toujours pas pour qui voter".