Cinq candidats à la présidentielle ont participé au "débat du siècle" sur le climat dimanche après-midi sur la plateforme Twitch. L'occasion pour les organisateurs de replacer l'urgence climatique au cœur de la campagne.

Les candidats ont été interrogés tour à tour (de gauche à droite : Philippe Poutou, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Yannick Jadot). © Capture d'écran

Après les manifestations dans toute la France samedi, l'urgence climatique était au cœur d'un débat avec les candidats à la présidentielle dimanche après-midi. Oxfam, la Fondation pour la nature et l'homme, Notre affaire à tous et Greenpeace France ont organisé le "débat du siècle", en référence à leur précédente action, "l'affaire du siècle", qui a abouti à la condamnation de l'État pour inaction climatique.

L'ambition du débat était de remettre l'écologie au centre de la campagne présidentielle. Regrettant que les médias traditionnels ne se saisissent pas du sujet et pour avoir une liberté de ton et d'espace, c'est sur la plateforme Twitch que les organisateurs ont décidé d'organiser le débat. Cinq candidats ont répondu à l'invitation : la socialiste Anne Hidalgo, la candidate des Républicains Valérie Pécresse, l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel et le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou. Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annulé sa venue au tout dernier moment. Également invité, le président Emmanuel Macron n'a pas non plus fait le déplacement et les candidats d'extrême droite, eux, n'ont pas été conviés à l'émission.

L'exercice consistait moins en un débat qu'en un grand oral puisqu'ils ont défilé chacun leur tour dans le studio, digne d'un plateau télé. Pendant 30 minutes, ils ont répondu aux questions de la journaliste de Blast Paloma Moritz et du vulgarisateur politique Jean Massiet, dont la chaîne Twitch accueillait cette émission exceptionnelle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une urgence climatique, plusieurs réponses

Les candidats ont dans un premier temps exposé leur vision générale de l'action climatique à mettre en œuvre pour que la France respecte ses engagements. La transition écologique doit être juste pour Fabien Roussel : "La France des jours heureux pour une transition écologique mais sans en faire pâtir ceux qui aujourd'hui vivent déjà difficilement." Valérie Pécresse veut elle "une écologie des solutions et des résultats" et "une écologie de l'incitation à changer les comportements". Pour Philippe Poutou, il faut "une écologie radicale, on pense qu'être écologiste c'est être anticapitaliste", affirme-t-il. Anne Hidalgo porte elle une écologie "plus sociale et plus juste", qui sera financée par le rétablissement d'un ISF climatique. Enfin, le programme du candidat écologiste Yannick Jadot est évidemment axé sur toutes ces questions mais "le temps est venu d'agir", résume-t-il.

Des questions précises sur l'action climatique des candidats

Au-delà de ces questions générales, l'objectif de ce format d'émission sur Twitch était de prendre le temps de revenir sur certains points précis du programme des candidats. Ils ont donc aussi eu droit à des questions très techniques sur le nucléaire, les énergies renouvelables, l'articulation entre crise du logement et artificialisation des sols, l'agriculture, les transports durables ou encore la démocratie locale et la concertation.

L'occasion pour Yannick Jadot d'expliquer sa position sur le nucléaire, dans le contexte de la guerre en Ukraine : "S'il faut reculer d'un an la sortie du nucléaire pour absorber le choc, notamment sur l'économie allemande, de l'embargo sur le gaz russe, j'y suis prêt. Dans mon scénario de sortie du nucléaire, on met le paquet sur les économies d'énergie, on déploie les énergies renouvelables et, au fur et à mesures, on ferme les réacteurs. Ça prendra 20 ans et si ça doit en prendre 25, ça sera la réalité", concède-t-il. Yannick Jadot a aussi pu expliciter sa proposition sur la reconnaissance du crime d'écocide (proposé aussi par Anne Hidalgo) : "Même si ce n'est pas délibéré ni durable, à partir du moment où il y a pollution, oui cela peut aller devant les tribunaux et cela peut être pénalisé."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La candidate de la droite Valérie Pécresse veut elle aussi montrer son implication dans le débat sur le climat mais elle a tenu à souligner que son écologie n'est pas celle de la "décroissance". Interrogée sur la place de la voiture dans les prochaines années, elle a rappelé qu'en milieu rurale, elle ne peut pas être abandonnée. Elle propose donc "un grand plan sur les mobilités rurales". "On doit pouvoir mettre en place des appels d'offres de mobilités rurales, avec du transport à la demande en milieu rural, qui permettrait une forme de covoiturage", a expliqué Valérie Pécresse. "Pour mettre fin à l'autosolisme [circuler seul en voiture NDLR], il ne faut pas l'interdire, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est l'incitation."

Les explications sur la "bonne viande" de Fabien Roussel

Sur cette question des transports et du coût des carburants, Fabien Roussel a lui aussi rappelé que certains ne peuvent pas se passer de la voiture. Il propose lui une prime à la conversion de 10.000 euros sur les véhicules propres, électriques ou hybrides. Le candidat communiste a aussi été invité à s'expliquer sur ses déclarations concernant la gastronomie française et l'accès à tous à "un bon vin, une bonne viande, un bon fromage", alors que tous les scénarios relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tablent sur une réduction de la consommation de la viande. "Je l'ai dit à chaque fois et je me l'applique, il faut en manger moins mais il faut en manger mieux, c'est notamment de la viande produite en France, issue de la production française et respectant des normes sanitaires, préservant nos prairies", a expliqué le candidat communiste, précisant que cela peut signifier en manger "trois ou quatre fois par semaine".

L'agriculture retrouve sa place dans le débat

La question de l'agriculture a également été abordée. "L'écologie radicale" de Philippe Poutou passe notamment par "l'expropriation" de grands groupes et une agriculture socialisée "entre les mains de la petite paysannerie". "Si c'était entre les mains de la petite paysannerie et pas entre les mains de la FNSEA, ce ne serait pas la même chose", a estimé le candidat du NPA. Sur cette question, Anne Hidalgo a elle promis "une grande loi foncière pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer et d'aller vers le bio, vers l'agriculture raisonnée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 22.000 "viewers"

Au plus fort de l'après-midi, plus de 22.000 internautes étaient connectés en direct sur la chaîne de Jean Massiet pour regarder l'émission. C'est très loin des audiences des débats télévisés - le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour a attiré plus de 5 millions de téléspectateurs jeudi dernier sur TF1 - mais c'est un beau score pour un premier débat présidentiel sur Twitch.