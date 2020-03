Le ministre de l'intérieur a prononcé le mot que le président n'avait pas dit : "confinement". Ce sont en effet des mesures de confinement "sur le modèle de ce que nos voisins Espagnols ou Italiens ont mis en place", qui sont instaurées en France dès mardi, et "pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée".

Le dispositif de contrôle des déplacements mobilisera 100.000 membres des forces de l'ordre, a déclaré Christophe Castaner © capture d'écran

Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire ? Le ministre de l'Intérieur a précisé dans la soirée les détails des annonces du président de la République visant à réduire drastiquement les déplacements en France. En parallèle de la prise de parole du ministre, le site du gouvernement a mis en ligne la liste des conditions requises pour avoir l'autorisation de se déplacer.

Confinement ça veut dire quoi ?

Ça veut dire que vous devez restez chez vous, sauf quand vous êtes obligés de sortir pour aller acheter de quoi vous nourrir ou pour aller travailler lorsque le télétravail ne peut pas être mis en place et que votre métier est essentiel. Des exceptions à ce confinement pourront être tolérées, a expliqué le ministre de l'Intérieur, mais les personnes qui circuleront devront être "en mesure de justifier leur déplacement".

On peut sortir pour :

Aller travailler "lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail".

Pour faire des courses ou aller à la pharmacie

Pour motifs de santé", par exemple, aller consulter un médecin

Pour "motif familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables pour venir en aide à un proche dépendant, ou pour des parents séparés pour aller chercher et déposer les enfants".

Sortir son chien ou faire une activité physique est autorisé, à condition de ne pas "se retrouver en groupe".

Comment justifier son déplacement

Une attestation sera téléchargeable à partir de mardi matin sur le site du ministère de l'Intérieur, a expliqué Christophe Castaner. Sur cette "attestation sur l'honneur" il faudra "mentionner le motif du déplacement, sa destination et ses raisons". Ce document est "obligatoire" a précisé le ministre de l’Intérieur. Il peut être manuscrit.

"Ceux qui disposent de cartes professionnelles – comme la Carte de presse - ou de certificats de leur employeur" pourront être amenés à les présenter lors des contrôles.

Quels risques encourt-on ?

Christophe Castaner a annoncé la mise en place, dès ce lundi soir, des contrôles qui mobiliseront "plus de 100 000 policiers et gendarmes". Le dispositif reposera sur "des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires partout sur le territoire national".

L'amende pour la "violation de ces règles" est actuellement de 38 euros. Elle sera portée "très rapidement à un niveau supérieur" de 135 euros.