Le Parti communiste et les insoumis sont parvenus à un accord mercredi après-midi pour les législatives. Mais le texte doit encore être approuvé en Conseil national du PS, convoqué par le Bureau national. Après tout cela, un "évènement commun de lancement" est prévu samedi.

Le Conseil national du PS doit se réunir jeudi soir (illustration). © AFP / Riccardo Milani / Hans Lucas

L'alliance historique à gauche entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe écologie - Les Verts est sur le point d'aboutir. Après dix jours de négociations, le PS et LFI ont annoncé avoir trouvé un accord mercredi après-midi. Mais plusieurs étapes sont encore à franchir avant d'aboutir à un accord définitif à quatre.

Un Bureau national du PS mercredi soir

La première étape est le Bureau national du PS, instance du parti composée de 72 membres, où le Premier secrétaire Olivier Faure détient une majorité de soutiens. Il doit se réunir à partir de 18h30 pour entériner la convocation d'un Conseil national le lendemain, jeudi soir.

Un Conseil national du PS jeudi soir

Le Conseil national du PS doit se réunir à partir de 19 heures jeudi soir au siège du parti et en visio pour approuver l'accord conclu avec LFI. Ce Conseil national, sorte de parlement du parti, est composé du Premier secrétaire du PS, de 204 membres élus par le congrès national, des premiers secrétaires fédéraux et des parlementaires.

Ce vote s'annonce délicat pour le Premier secrétaire Olivier Faure, qui doit composer avec la fronde d'une partie des figures historiques du PS, comme l'ancien président François Hollande et l'ancien ministre de l'Agriculture Stéphane Stéphane Le Foll. Le premier a d'ores et déjà annoncé "récuser" l'accord.

Les discussions s'annoncent d'autant plus tendues que le compromis électoral porte sur 70 circonscriptions, contre une centaine pour EELV et une cinquantaine pour le PCF. Tous les députés socialistes sortants sont toutefois réinvestis, sauf la députée de la Sarthe Sylvie Tolmont, proche de l'ancien ministre de l'Agriculture et maire du Mans Stéphane Le Foll, qui critique vertement l'accord depuis plusieurs jours. Il s'est dit sur France 2 prêt à "conduire la campagne " des dissidents, "tous ceux qui vont être candidats quand même parce qu'ils n'accepteront pas l'accord ".

La validation de l'accord avec les insoumis par le Conseil national doit être votée à la majorité simple. Une majorité qui ne sera pas forcément facile à atteindre. Il y a quinze jours, le seul fait de discuter avec LFI n'avait été approuvé que par une faible majorité : 160 personnes s'étaient prononcées pour le dialogue avec LFI, 75 contre, 10 s'étaient abstenues, et 58 n'avaient pas pris part au vote.

Un "évènement commun de lancement" samedi

Dans leurs différents communiqués, les quatre partis annoncent vouloir "tenir un événement commun de lancement le samedi 7 mai". Avant cela, les nouveaux partenaires doivent se retrouver pour une "photo de famille", selon plusieurs cadres de partis contactés par l'AFP.