Sur les plus de 215 000 personnes ayant participé à la consultation en ligne lancée auprès des soutiens de Jean-Luc Mélenchon, 37,65% voteront blanc ou nul au second tour de l'élection présidentielle, 33,4% voteront pour Emmanuel Macron, et 28,9% s'abstiendront.

La France Insoumise a dévoilé ce samedi les résultats de sa consultation avant le second tour © AFP / JEAN-MARC BARRERE / HANS LUCAS

Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon ont parlé. 37,6% d'entre eux voteront blanc ou nul au second tour de l'élection présidentielle le dimanche 24 avril, selon les résultats de la consultation en ligne lancée auprès des soutiens du leader de la France Insoumise. Le vote Macron arrive en deuxième position (33,4%), devant l'abstention (28,9%).

Trois choix possibles

Ouverte à toutes les personnes ayant apporté leur parrainage à la candidature Jean-Luc Mélenchon, la consultation, qui s'est achevée ce samedi à 20h, a obtenu 215 292 réponses, départageant les trois choix offerts par le questionnaire. Le vote RN ne faisait pas partie des réponses possibles. Arrivé troisième au premier tour de la présidentielle avec 22% des suffrages, Jean-Luc Mélenchon avait appelé à ne " pas donner une seule voix à Madame le Pen".

Pour autant, le résultat de cette consultation ne vaut pas consigne de vote, avait d'ores et déjà prévenu le leader de la France Insoumise : "il indiquera quelles sont nos appréciations dans leurs diversités. Chacun conclura et votera en conscience, comme il l’entend".

Jean-Luc Mélenchon avait déjà organisé une consultation en 2017, quand il avait terminé 4e au premier tour de la présidentielle avec 19,58% des suffrages. La consultation avait également abouti à une majorité courte pour le vote blanc ou nul (36%), juste devant le vote pour Emmanuel Macron (près de 35%), un peu moins d'un tiers restant s'exprimant pour l'abstention.