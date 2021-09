122 670 inscrits à la primaire des écologistes peuvent voter pour l’un des cinq candidats à partir de ce jeudi. Un vote électronique, par internet. Les résultats du premier tour sont attendus dimanche en fin d’après-midi.

Ouverte des votes à la primaire des Verts ce jeudi 16 septembre. © Radio France / Victor Vasseur

Cinq candidats sont à départager à partir de ce jeudi 16 septembre, pour le premier tour de la primaire écologiste. Sur la ligne de départ : Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau. Plus de 122 000 votants se sont inscrits pour participer à cette primaire, ouverte à tous. Il fallait débourser deux euros, sauf pour les adhérents des cinq partis organisateurs. Le vote se fera en ligne.

Résultats dimanche vers 17h30

Les bureaux de vote sont donc ouverts ! Ou presque, puisque pour voter à cette primaire des Verts il faut aller sur internet. Les inscrits peuvent se prononcer et choisir l’un des cinq candidats depuis ce matin 7 heures, jusqu’à dimanche 17 heures. Les résultats seront connus très rapidement après la clôture, vers 17h30. Les candidats seront rassemblés près du siège d’EELV dans le nord de Paris, éparpillés dans des bars alentours, au moment de l’annonce des résultats.

Si aucun des candidats n’obtient plus de 50% des voix au premier tour, un second sera organisé entre les deux premiers candidats. Dans ce cas, il se fera entre le samedi 25 septembre à 7 heures et le mardi 28 septembre à 17 heures.

Un vote par internet sécurisé

Le prestataire qui organise ce scrutin est Neovote, la même plateforme que la "Primaire populaire". Il promet une sécurité sans faille. Un logiciel permet d’écarter les profils suspects. A priori, vous ne pourrez pas faire voter un cheval ou vous exprimer deux fois. Son principal avantage : la plateforme permet de contrôler les votes en temps réel et repérer les anomalies. À compter d’aujourd’hui, chaque électeur et chaque électrice peut voter avec son code secret. Pour s’inscrire, il y avait plusieurs étapes : renseigner son nom, une adresse mail, un numéro de téléphone portable puis un numéro de carte bancaire.

Pour valider son vote, un second code envoyé par SMS est demandé. © Radio France / Victor Vasseur

Sur LCI, une porte-parole d’EELV rappelle qu’il n’était pas possible de réaliser plus de deux inscriptions avec la même carte bancaire. Eva Sas précise que "des extractions d'adresses IP avaient été faites pour éviter les inscriptions massives à partir d'un même endroit", et que "les adresses mails temporaires ont aussi été écartées". Au journal le Monde, Hélène Hardy, membre du bureau exécutif d’EELV chargée du suivi de la primaire des écologistes affirme que le scrutin est "protégé à 100 % contre des hackers en tout genre qui seraient mal intentionnés du point de vue politique et contre leur capacité à générer de fausses identités". Le député RN Sébastien Chenu a fièrement reconnu qu’il s’était inscrit à la primaire des Verts, avant d’être retiré de la liste pour les organisateurs. EELV affirme avoir débusqué et identifié d’autres votants, à l’image de l’identitaire Damien Rieu.

À titre de comparaison, la primaire écologiste de 2011 avait rassemblé 32 000 inscrits, Eva Joly l’avait emporté face à Nicolas Hulot. Il y avait eu 17 000 inscrits en 2016.