Avant même la publication des résultats officiels, les nationaliste ont commencé à fêter ce dimanche soir, laur très large victoire selon les premières estimations qui confirment les résultats du premier tour.

La victoire des nationalistes semble certaine. Elle est en tout cas déjà fêtée © AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA

234 000 électeurs corses étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour d'un scrutin sans grand suspense, après les 45% des voix au premier tour pour les nationalistes.

La participation qui aurait pu éventuellement créer la surprise, n'a pas été au rendez-vous puisqu'à 17h elle était estimé à 44,63%, en baisse de plus d'un point par rapport à dimanche dernier.

Les deux têtes de liste portés en triomphe

La liste "Pe Corsica" a recueilli 56,9% des voix, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu RCFM et France 3, laissant des miettes à ses adversaires : 16,5% des voix , pour la liste de droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni, et 13,3% pour la liste LR de Valérie Bozzi et la liste La République en marche de Jean-Charles Orsucci.

Gilles Simeoni décroche donc la majorité absolue de la future assemblée de Corse. Le scrutin doit permettre en effet de désigner les 63 élus de la collectivité territoriale unique qui doit remplacer au 1er janvier les deux conseils départementaux et l'actuelle collectivité de Corse.

Les élus nationalistes, réunis dans les locaux de l'ancienne mairie de Bastia, ont entonné des chants traditionnels.

Gilles Simeoni, tête de liste de la coalition nationaliste a évoqué une "tendance qui semble extraordinaire" en faveur de sa liste. "Si ça se confirme, ce sera très fort", a ajouté l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, 5e de la même liste, déjà arrivée largement en tête du scrutin le 3 décembre lors du premier tour.

Gilles Simeoni souhaitait une victoire la plus large possible, pour que le message adressé à Emmanuel Macron ait des chances d’être entendu à Paris.