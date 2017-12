La liste nationaliste corse qui rassemble indépendantistes et autonomistes a largement remporté le premier tour des élections territoriales ce dimanche en Corse.

La coalition nationaliste est arrivée largement en tête dimanche du premier tour des élections territoriales corses. © AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA

La liste de la coalition nationaliste arrive en tête dimanche au premier tour des élections territoriales en Corse. Ces élections doivent donner naissance à une collectivité unique.

© Visactu

La liste Pè a Corsica "Pour la Corse", des autonomistes de Gilles Simeoni et des indépendantistes menés par Jean-Guy Talamoni, obtient 45,36 % des voix selon ces résultats officiels obtenus auprès de la préfecture de région.

La droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni, est en deuxième position avec 14,97% des voix. La liste de Valérie Bozzi, soutenue par Les Républicains arrive ensuite avec 12,77% des suffrages. En quatrième position seulement, vient La République en marche représentée par Jean-Charles Orsucci, qui obtient 11,26% des suffrages. Enfin, le parti indépendantiste U Rinnovu obtient 6,69%.

Le taux de participation est en recul à 52,17% par rapport aux 59,88% des dernières élections territoriales de décembre 2015. Les 234.000 électeurs choisissaient ce dimanche les 63 élus d'une nouvelle instance inédite, née de la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité territoriale (anciennement la région).

Cette Collectivité territoriale unique (CTU) remplace les deux département et ces nouveaux élus siégeront en lieu et place des 30 conseillers départementaux de Haute-Corse, les 22 de Corse-du-Sud et les 51 élus de la Collectivité territoriale de Corse. Leurs mandats sera de trois ans et demi. En 2021, de nouvelles élections régionales auront lieu. A cette occasion, les Corses revoteront, comme tous les Français, pour les élections régionales.