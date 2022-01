Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Dans la nuit de lundi à mardi, l'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été suspendu après qu'une majorité de députés a refusé par un vote à main levée la poursuite des débats après minuit. Retour sur les principaux couacs survenus depuis 2017 dans l'hémicycle.

En mai 2021, lors d'un vote à l'Assemblée Nationale sur le projet de loi climat. Un moment toujours à risque, plusieurs couacs au Parlement ont eu lieu lors des votes de projet de loi. © Maxppp / Alexis Sciard

"Une amicale de l'irresponsabilité", a dénoncé ce mardi martin sur France Inter Gabriel Attal. Après le coup de théâtre survenu dans la nuit à l'Assemblée nationale pendant l'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que tout allait être mis en œuvre pour que le calendrier initial reste tenu.

La séance, au Palais Bourbon, a fait l'objet d'une suspension surprise, après qu'une majorité de députés a refusé par un vote à main levée, la poursuite des débats. La majorité a dénoncé un "coup de rideau" de l'opposition. Ce terme désigne une technique roublarde qui consiste à se cacher derrière les grands rideaux rouges disposés aux deux entrées de l’hémicycle, quand on constate que les élus de la majorité ne sont pas assez nombreux, puis d’en sortir au dernier moment. D'où ce vote, auquel ne s'attendait pas l'exécutif. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise s'est félicité d'une "correction" infligée au ministre de la Santé.

Ce coup de théâtre est à rajouter à la liste des différents "ratés" ayant eu lieu au Parlement depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir de la nouvelle majorité. Voici un tour d'horizon des principaux couacs, du plus récent au plus ancien.

Mai 2021 : le MoDem "lâche" LREM et vote contre le pass sanitaire

Alors que la pandémie dure depuis plus d'un an et que la campagne de vaccination s'accélère petit à petit, le gouvernement présente en mai dernier un projet de loi sur la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui comprend l'instauration d'un pass sanitaire. L'exécutif ayant la majorité, le texte doit normalement être adopté sans encombre. Cependant, à la surprise générale, le 11 mai, l'Assemblée Nationale vote contre cette mesure. Les députés rejettent l'article premier par 108 voix contre 103. La raison, les élus MoDem ont "lâché" leurs collègues et alliés d'En Marche pour protester contre le flou du texte.

"Il n'y a pas eu de dialogue et d'écoute" sur "les lignes rouges" du texte, au sein de la majorité, a notamment expliqué Philippe Latombe, député MoDem de Vendée, soulignant l'unanimité de son groupe contre l'article.

Le soir même, invité de France 2, Jean Castex s'est voulu serein : "On va trouver un accord avec la majorité (...), nous allons régler ce problème". Quelques heures plus tard, l'Assemblée nationale votera en seconde délibération, dans la nuit du 11 au 12 mai, le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, qui encadre la mise en place du pass sanitaire contre le Covid-19. Le texte a finalement été approuvé par 208 voix contre 85.

En octobre, le vote sur la prolongation du pass sanitaire, a également failli tourner au fiasco. Le texte a été adopté de justesse, à une voix près, à cause notamment de l'absence de certains élus LREM. Cet épisode a provoqué la colère de Christophe Castaner, le patron du groupe à l'Assemblée.

Novembre 2020 : des députés LREM absents, l'état d'urgence sanitaire prolongé moins longtemps que prévu

Le 3 novembre 2020, les députés LREM ont cette fois payé leur absence. Ce soir-là, les oppositions sont parvenues à faire voter par l'Assemblée nationale une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 14 décembre seulement, contre l'avis du gouvernement qui la souhaitait jusqu'au 16 février. L'état d'urgence sanitaire permet de limiter les déplacements ou de confiner la population.

Plusieurs groupes politiques avaient demandé une telle clause de revoyure plus tôt en décembre ou bien en janvier, jugeant le 16 février trop lointain. "Personne n'est d'accord" avec cette date, avait par exemple souligné Cécile Untermaier, députée PS.

À cause des absences de plusieurs élus, la majorité s'est retrouvée minoritaire au moment du vote, et l'amendement a été adopté à main levée. De retour au Palais-Bourbon, le ministre de la Santé Olivier Véran a, peu après, demandé la "réserve des votes" sur l'ensemble des amendements et articles restants. Ce vote surprise a donc été "corrigé" par un nouveau vote, à la demande du gouvernement.

Février 2020 : un vote sur le congé pour le deuil d'un enfant créé la polémique

Début février 2020, la majorité fait face à une polémique. En cause, le rejet par l'Assemblée nationale d'une mesure faisant passer le congé des salariés de 5 à 12 jours en cas de décès d'un enfant.

La mesure provient d’une proposition de loi déposée par le député UDI-Agir du Nord Guy Bricourt. Elle est soutenue aussi bien par Les Républicains que par la France Insoumise, et adoptée par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Mais une fois le texte voté, Guy Bricourt se rend compte qu’il a été modifié au préalable par deux amendements venant respectivement d’une députée MoDem et d’une députée LREM.

Devant les députés, Guy Bricourt tente de revenir au texte initial, expliquant qu’un congé de cinq jours n’était “pas à la hauteur”. Au final, l’idée du congé de 12 jours est rejetée, et le texte est adopté dans sa version amendée en première lecture, par 46 voix et 37 abstentions.

S'ensuivent des jours de polémique et de nombreuses critiques. Pour apaiser la situation, le gouvernement annonce “une concertation” avec “l’ensemble des parties prenantes” et l’Élysée informe qu’Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de “faire preuve d’humanité” dans ce dossier. Dans la foulée, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail de l'époque, reconnaît “une erreur”. Finalement, quelques mois plus tard, les députés votent pour l'allongement à quinze jours de ce congé.

Novembre 2019 : un amendement sur l'huile de palme sème la zizanie

En plein examen du budget 2020, les députés ont voté sans débat, le 14 novembre 2019, un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants. Une décision aussitôt dénoncée par les associations écologistes, qui fustigent "le lobbying éhonté de Total". L'Assemblée avait pourtant voté l'année d'avant l'exclusion de l'huile de palme des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable.

"Ça a été voté en catimini, c'est scandaleux. J'imagine que Total va sabrer le champagne ce soir", avait également réagi le député Matthieu Orphelin, ex-LREM.

Après le tollé suscité par ce premier vote, le Premier ministre Edouard Philippe avait lui-même demandé une nouvelle délibération, "constatant l'absence d'un débat suffisant sur un sujet aussi important". Les députés ont finalement fait marche arrière, le 15 novembre, en votant finalement l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants.

Octobre 2019 : les élus de la majorité votent un amendement sur la GPA contre l'avis du gouvernement

Un couac qui a mis dans l'embarras le gouvernement en octobre 2019. Les députés ont voté, le 3 octobre au soir, un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus à l'aide d'une mère porteuse dans un pays étranger où la gestation pour autrui (GPA) est autorisée.

Un vote effectué à main levée dans un hémicycle encore une fois dégarni, contre l'avis du gouvernement, qui a aussitôt réclamé une seconde délibération. Furieux, les députés Les Républicains ont immédiatement crié à la trahison, rappelant que le gouvernement s'était engagé à ne pas avancer sur la GPA dans le projet de loi de bioéthique. Le patron des députés LREM Gilles Le Gendre avait lui reconnu un "couac".

L’Assemblée nationale a finalement rejeté le 9 octobre toute reconnaissance automatique en France de la filiation d’enfants conçus par GPA dans un pays étranger où la pratique est autorisée, revenant sur le premier vote et achevant l’examen du projet de loi bioéthique.

Avril 2018 : la loi immigration provoque des tensions au sein de la majorité

Le 4 avril 2018, la tension était palpable lors d'une réunion de la commission des lois, à l'Assemblée nationale. La présidente LREM de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, a dû compter les voix à deux reprises, avant de rejeter un amendement proposé par des députés de la majorité. Visiblement agacée, elle a ensuite suspendu la séance, "pour que tout le monde retrouve ses esprits".

Au premier jour de l'examen des 900 amendements en commission des Lois, une vingtaine de "marcheurs" ont marqué leur désaccord. Leur contestation concernait la réduction d'un mois à quinze jours du délai pour faire appel d'un rejet de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Ce délai a été jugé par exemple "beaucoup trop court" par Martine Wonner, députée LREM du Bas-Rhin.

L'amendement a finalement été rejeté mais l'article sur la réduction du délai d'appel a été adopté en fin de séance.

Juillet 2017 : Des débuts chaotiques pour les députés LREM

Fraîchement élus, les premiers débats à l'Assemblée ont été difficiles en 2017 pour certains députés LREM, dont beaucoup n'étaient pas forcément expérimentés en politique. L'opposition a donc sauté sur l'occasion pour relever les moindres erreurs ou moments de flottement, ce qui a donné lieu à des scènes marquantes sur les bancs de l’hémicycle.

Ainsi, fin juillet 2017, les débats sur le projet de loi portant sur la moralisation de la vie publique ont été particulièrement houleux. Après le décompte d'un vote à main levée très contesté, un soir, Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés Insoumis ont ainsi quitté l'hémicycle en pleine séance.

La veille, les députés de la majorité avaient supprimé par erreur un article, qui visait à élargir les vérifications fiscales des membres du gouvernement, mesure pourtant validée en commission. Sacha Houlié, président de la séance, en était resté bouche bée. Les députés de La République en marche ont semblé avoir voté par "réflexe", puisque c'est Éric Coquerel, un député du groupe d'opposition de La France insoumise, qui avait défendu le texte avant le vote. Le président de la séance a ensuite sèchement recadré ses troupes.

De son côté Carole Bureau-Bonnard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a même été remplacée au perchoir par François de Rugy, le président de l'institution. En cause, sa gestion du vote et son refus d'accorder la parole à certains élus. "Ici, on n'est pas dans une phase d'apprentissage, on fabrique la loi", lui avait ainsi lancé le député LR Philippe Gosselin, visiblement très agacé par la tournure du débat.