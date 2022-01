Alors que les débats devaient se prolonger toute la nuit, la séance a été suspendue, dans la nuit de lundi à mardi, après un vote des députés à main levée. Les représentants LR se sont joints au vote pour la suspension.

Olivier Véran, lundi à l'Assemblée nationale © AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Olivier Véran avait pourtant affirmé que les députés avaient "la nuit devant eux" pour examiner et adopter le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal : le ministre de la Santé avait demandé que les débats puissent se poursuivre après minuit. Ce qui aurait du être une formalité s'est transformé, en plein milieu de la nuit, en obstacle pour le gouvernement : l'examen du texte a été suspendu.

Par un vote à main levée, les députés de l'opposition ont obtenu une suspension de la séance. Les députés LR, qui avaient pourtant annoncé qu'ils voteraient pour le pass vaccinal, se sont joints aux députés opposés au projet, pour obtenir cette suspension de séance. Les députés de la majorité dénoncent un "coup" orchestré notamment par la présidente de séance, la LR Annie Genevard.

"Correction", "camouflet"

Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une "correction" infligée à Olivier Véran. "C'est un camouflet pour le gouvernement", s'est félicité le député LR Julien Aubert. "On a vu des oppositions qui, sur force plateaux TV et tweets, nous disent qu'elles sont favorables au pass vaccinal et soutiennent ce projet de loi et qui dans l'hémicycle, ont fait complètement l'inverse, ont joué l'obstruction et ont voté de façon massive pour que les débats cessent", accuse Yaël Braun-Pivet, députée LREM, présidente de la commission des lois. Déjà plus tôt dans la soirée, Olivier Véran avait soupçonné les députés LR d'être "pour le pass vaccinal à la télé et contre dans l'hémicycle"

Sur Twitter, Christophe Castaner, président du groupe LREM, a dénoncé "l'irresponsabilité" des parlementaires :

C'est désormais à la conférence des présidents de groupes parlementaires, qui se réunit ce mardi à 10h, de décider quand l'examen du texte sera réinscrit à l'agenda de l'Assemblée. Cela pourrait avoir lieu dès mardi soir ou mercredi, selon des sources parlementaires, mais dans tous les cas, ce contretemps est un coup dur pour le gouvernement engagé dans une course contre-la-montre pour faire adopter le pass vaccinal, présenté comme l'un des principaux boucliers face à la reprise de l'épidémie.