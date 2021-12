Lors d'une interview à France Bleu depuis la préfecture de l’Allier à Moulins, le président de la République a répondu aux professionnels de l’évènementiel et assuré que les fêtes de fin d’année pourront se dérouler sereinement malgré l’épidémie.

Emmanuel Macron, lors de sa visite à Vierzon, le 7 décembre 2021. © Radio France / Ludovic Marin

"Oui, je le crois profondément, on va passer des fêtes de fin d’année sereines", a assuré Emmanuel Macron, en déplacement dans le Cher et l’Allier pour deux jours. Mercredi matin, il a répondu aux questions des auditeurs de France Bleu Pays d’Auvergne pendant une demi-heure. Emmanuel Macron a défendu la stratégie du gouvernement et a voulu "rassurer". "Si nous n’avions rien fait, nous aurions pris une responsabilité énorme. Ce virus circule énormément et vous n’êtes pas protégés à 100% avec le vaccin. Il faut limiter les interactions."

"Nous avons essayé à chaque fois d’avoir une réponse proportionnée", s'est-il défendu. "On ne va pas annuler tous les salons, mais on va réduire ces moments de convivialité où on mangeait et buvait dans un salon à proximité." Il compare la situation en France à celle dans les autres pays à Europe, où "certains sont obligés de refermer leurs pays", en citant l’Autriche, et donne l’exemple de l’Allemagne, "où des mesures très dures ont été prises".

Des aides prolongées pour aider les secteurs touchés

Interrogé par un professionnel de l’événementiel, Emmanuel Macron assure que "toutes celles et ceux qui fonctionnent sur ces activités que l’on a dû restreindre, car elles facilitent la contamination, [toutes ces entreprises] seront accompagnées". Selon lui, "si nous n'avions rien fait nous aurions pris une responsabilité énorme". Le gouvernement a notamment annoncé lundi la fermeture des discothèques à partir de vendredi.

"L’idée n’est pas de revenir à des mécanismes que l’on a connus", estime le chef de l'État (comme le couvre-feu ou le confinement), mais d’avoir "une approche d’accompagnement sur les différents secteurs et acteurs économiques de manière très ciblée".

Emmanuel Macron assure que les mécanismes d’activité partielle seront prolongés. "On va donner des facilités sur les prêts garantis, mais nous allons apporter des compensations, un accompagnement économique spécifique, en particulier sur les coûts fixes des entreprises. La réponse sera rapide, spécifique." Il promet qu’une concertation se fera "dans les tout prochains jours, toutes prochaines heures avec les différents secteurs concernés".

Une réponse aux polémiques lancées par Eric Zemmour

Interrogé en fin d’interview sur son déplacement à Vichy prévu ce mercredi, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait "se garder" de "manipuler, agiter ou revoir" l’histoire. Le chef de l'État va se recueillir devant le monument en mémoire des déportés. C'est à Vichy que le gouvernement de Philippe Pétain s'est installé pendant l'occupation de l'Allemagne nazie. En filigrane, il répond ainsi aux polémiques lancées par le candidat d’extrême droite Eric Zemmour sur le régime de Vichy lors de la Seconde guerre mondiale.

"Vichy nous renvoie à une histoire" poursuit-il. "À cet égard il faut juste se dire, que cette histoire nous l’avons vécue, elle est écrite par les historiennes et les historiens et c’est une bonne chose de s’y tenir. L’histoire, nous gagnons à la respecter, à l’apprendre, à permettre à nos historiens sur la base de traces, de documents, de construire une vérité historiographique."