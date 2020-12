L'Élysée l'annonce dans un communiqué ce jeudi matin : le président de la République a été diagnostiqué positif au Covid-19, et va donc être mis à l'isolement pendant les sept prochains jours. Jean Castex est susceptible d'être cas contact.

Emmanuel Macron portant un masque (qui ne l'a visiblement pas assez protégé) le 16 décembre 2020 © AFP / Xosé Bouzas / Hans Lucas

C'est un nouveau nom dans la liste des dirigeants politiques qui ont contracté le virus planétaire, après Donald Trump, Boris Johnson ou Jair Bolsonaro, mais cette fois, il est au sommet de l'État français : Emmanuel Macron a été lui aussi diagnostiqué positif au Covid-19 jeudi matin.

L'Élysée l'a annoncé dans un communiqué jeudi matin. "Ce diagnostic a été établi suite à un test RTPCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes", précise la présidence. "Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance."

Le communiqué de l'Elysée annonçant qu'Emmanuel Macron est positif à la Covid-19

Sept jours de télétravail attendent donc le Président, comme n'importe quel Français testé positif au Covid. Cela bouleverse aussi son agenda : lui qui devait présider un événement autour de l'aide au développement cet après-midi, et surtout décoller lundi pour voir les soldats français de la Finul au Liban. Ces deux déplacements sont évidemment annulés.

Le Président a-t-il manqué de vigilance ? Pas du tout, répond son entourage. L'origine de la contamination est encore inconnue, mais on assure parmi ses conseillers que les gestes barrières et la distanciation ont toujours été respectés : preuve selon eux que le virus est imprévisible, et que même en étant rigoureux, il y a des risques...

Jean Castex et Richard Ferrand "cas contacts"

Susceptible d'être "cas contact", le Premier ministre, Jean Castex, s'est lui aussi placé à l'isolement, a annoncé le président du Sénat, Gérard Larcher, à l'ouverture d'une séance durant laquelle le chef du gouvernement devait présenter la stratégie vaccinale de la France.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a prononcé le discours à sa place. Il a dit avoir une "pensée particulière" pour le président de la République.

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a lui aussi été mis à l'isolement, en tant que "cas contact" du Président, tout comme Brigitte Macron, dont le cabinet précise qu'elle "ne présente aucun symptôme". Elle avait d'ailleurs été testée négative mardi dernier.

Il risque d'y avoir d'autres annonces d'isolements en cascade, puisque le Président a notamment vu tous les présidents de groupes parlementaires lors d'un déjeuner à l'Assemblée mardi, ainsi que les représentants de la Convention citoyenne lundi. Mercredi soir, il participait aussi à un dîner avec les ténors de la majorité présidentielle. Damien Abad (LR) et Stanislas Guérini (LREM) ont annoncé s'être isolés par précaution.

Réactions à l'international

Plusieurs responsables politiques ont envoyé des messages de soutien au président de la République, notamment Jean-Luc Mélenchon qui lui souhaite un bon rétablissement. Il a également reçu le soutien d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en français dans le texte.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a de son côté souhaité "un prompt rétablissement" à Emmanuel Macron. Il avait lui-même contracté le coronavirus en novembre dernier.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, est lui aussi cas contact d'Emmanuel Macron, et sera donc en quarantaine jusqu'au 24 décembre. Le Premier ministre portugais, António Costa, va lui être testé dans la journée, après avoir rencontré Emmanuel Macron ce mercredi.

Au mois de mars dernier, ce sont dix députés français qui avaient été atteints par le coronavirus. En mai, le député de Paris Claude Goasguen, 75 ans, avait succombé à la maladie.