INFO FRANCE INTER | Lille, Grenoble, Saint Étienne et Lyon seront classées en zone d'alerte maximale comme Marseille et Paris. Le ministre de la Santé devrait l'annoncer ce jeudi soir lors de son point de presse hebdomadaire.

Le ministre de la Santé Olivier Véran fera le point sur la progression de l'épidémie de Covid-19, avec des annonces attendues dans plusieurs villes où se profilent de nouvelles restrictions.

Comme l’a dit le président de la République lors de son intervention à la télé mercredi, il y a des situations où c’est l’accalmie et d’autres où ça s’accélère, donc la carte va évoluer.

Un quart des métropoles basculeront à partir de ce samedi en zone alerte maximale, selon nos informations, c'est-à-dire qu'elles rejoindront le niveau de Paris et Marseille. Cela concernera les villes de Lille, Grenoble, Saint Étienne et Lyon.

On observe une courbe descendante et encourageante à Bordeaux et Nice, mais ces villes ne changeront pas de niveau d’alerte. Les autorités espèrent encore un effort pour libérer des lits de réanimation qui pourraient s’avérer utile à d’autres villes moins bien loties.

Pour l'instant, pas de changement de dispositif à Paris et dans la petite couronne, ni pour Marseille et son agglomération.

Olivier Véran devrait en revanche annoncer des départements qui vont redescendre d’un cran dans le niveau d'alerte (en simple circulation active du virus). Cela devrait concerner par exemple la Nièvre, le Lot-et-Garonne et la Mayenne notamment.

Le ministre de la Santé ne devrait pas faire d’annonce de reconfinement partiel ou de restrictions dans les transports. Olivier Véran, lors du point hebdomadaire de ce jeudi à 18h, sera accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui s'exprimera sur le soutien de l’État aux différents secteurs économiques touchés par la crise.