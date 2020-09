Pendant plusieurs heures samedi, le Premier ministre a été au contact de Christian Prudhomme, patron du Tour de France, positif à la Covid-19. Mardi soir, Matignon a indiqué que le premier dépistage effectué était négatif.

Jean Castex, dans la voiture du patron du Tour de France, Christian Prudhomme, samedi. © France Télévisions

Jean Castex est donc "un cas contact". Samedi, sur le Tour de France, le Premier ministre a côtoyé le directeur de la Grande boucle, Christian Prudhomme, alors que se déroulait la huitième étape dans le Sud-Ouest. Le chef du gouvernement a passé "plusieurs heures" dans la voiture du directeur de course, contrôlé positif à la Covid-19, mais les deux hommes "portaient tous deux un masque et ont respecté les gestes barrières", a précisé Matignon mardi. Et si, en fin de journée, les services du Premier ministre ont indiqué que le premier dépistage effectué était négatif, Jean Castex devra de nouveau être testé samedi, sept jours après être monté dans la voiture du Tour de France.

Minute par minute, le déroulé des dernières heures

6h00 : Christian Prud'homme, patron du Tour de France, testé pour la quatrième fois en un mois lundi, apprend qu'il est positif à la Covid-19. En début de journée, il contacte, selon nos informations, les personnes qui ont été en voiture avec lui les jours précédents et les élus et personnalités croisées.

En fin de matinée : Jean Castex est accueilli par François Bayrou, à Biscarosse (Landes), pour participer à la l'université de rentrée du MoDem.

12h30 : la contamination de Christian Prudhomme est rendue publique par plusieurs médias, comme l'Equipe, et confirmée par l'organisation du Tour. Jean Castex est alors formellement prévenu alors qu'il déjeune à Biscarosse du résultat du test à Christian Prudhomme.

13h10 : sur franceinfo, Christian Prudhomme indique que le chef du gouvernement est resté "deux heures dans la voiture" avec lui et qu'ils ont porté le masque "en permanence".

13h12 : Dans la foulée, Matignon confirme à franceinfo que Jean Castex, "va se faire à nouveau tester par précaution" .

13h33 : l'Agence France-Presse indique que Jean Castex est un "possible cas contact" d'une personne positive au coronavirus.

13h40 : Jean Castex s'exprime face à la presse (et un François Bayrou non masqué). Il indique qu'il se conformera au "protocole" que le "gouvernement a édicté". "Je vais immédiatement subir un test moi-même", dit le chef du gouvernement, ajoutant qu'il se sent "parfaitement en forme" et qu'il va continuer à exercer sa fonction "en appliquant les règles".

14h09 : Jean Castex précise dans un tweet qu'il exercera "la plénitude" de ses fonctions "en respectant scrupuleusement les recommandations sanitaires".

16h45 : Jean Castex doit se faire tester en fin de journée puis de nouveau samedi, indique Matignon. Il restera isolé pendant sept jours, selon les informations de France Inter. Les services de l'Élysée confirment que le séminaire de rentrée du gouvernement n'aura pas lieu à la présidence de la République mais en visioconférence.

17h30 : Le Premier ministre annonce qu'il ne se rendra pas à l'université d'été de LaREM vendredi à Amiens (Somme). Son entourage précise que son agenda est réorganisé pour qu'il puisse travailler depuis l'hôtel Matignon, où il habite.

19h00 : Matignon indique auprès de plusieurs médias dont franceinfo et BFMTV que le test réalisé mardi soir est négatif et que Jean Castex, "en pleine forme", ne présente "aucun symptôme". Il "continuera néanmoins à respecter le protocole", notamment en restant "à Matignon jusqu'à J 7 comme annoncé", ses rendez-vous se faisant "en visioconférence".