Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi soir l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine. Cette nouvelle étape majeure dans la crise russo-ukrainienne fait réagir en France les candidats lancés dans la campagne présidentielle.

Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot (de gauche à droite) © AFP / S. de Sakutin / M. Lelievre/Hans Lucas /A. Savorani Neri/NurPhoto

C'est une crise majeure qui s'est invitée dans la campagne présidentielle française et qui bouscule l'agenda politique des candidats. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi 21 février à son armée d'entrer dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine après avoir reconnu leur indépendance. Cette décision, qui pourrait entraîner une guerre avec Kiev, fait réagir les prétendants à l'Elysée.

Yannick Jadot dénonce "la complaisance" de certains candidats

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a dénoncé la "complaisance" d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron envers le "dictateur" Vladimir Poutine, ce mardi sur France Inter. "C'est affligeant de voir dans le débat politique français Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le président de la République qui va à Moscou et qui tutoie Vladimir Poutine, un dictateur. Il y a beaucoup trop de complaisance aujourd'hui vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis de cette agression. Il faut des sanctions extrêmement sévères", a-t-il insisté.

Jean-Luc Mélenchon considère la Russie "responsable" et critique Emmanuel Macron

Visé par les propos du candidat écologiste, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a lui insisté sur "le bilan navrant de Macron dans cet épisode", tout en considérant la Russie "responsable" de la crise actuelle. "On ne peut accepter la mise en cause des frontières par la force", a-t-il déclaré à l’occasion d’une conférence de presse au cours de laquelle il a prôné la tenue d'une "conférence des frontières" dans le cadre de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe).

Cette conférence, sous l'égide de l'OSCE, qui réunit notamment États-Unis, Europe et Russie, doit permettre de savoir "de quoi parlent et ce que veulent aujourd'hui les Russes et les Nord-Américains". "On ne peut plus supporter que les discussions sur la sécurité de l'Europe soient faites entre M. Biden et M. Poutine", a déclaré M. Mélenchon.

Une décision russe "grave", "dangereuse", et "injustifiée" pour Fabien Roussel

Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, estime de son côté sur Twitter que "la reconnaissance de l’indépendance des deux Républiques séparatistes d’Ukraine par le Président russe est une décision extrêmement grave et dangereuse ! Tout doit être fait pour désamorcer cette guerre qui menace aux portes de l’Europe !". "Le président russe fait le choix de porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, c’est grave, dangereux et rien ne justifiait une telle décision de la part du président russe" a-t-il également déclaré sur France Inter.

Pour Christiane Taubira "la Russie choisit la force" mais "la diplomatie doit continuer"

Pour Christiane Taubira, candidate qui a remporté La Primaire populaire, "la Russie choisit la force et le fait accompli. Nous faisons face à un péril grave. La solidarité des États européens avec l’Ukraine ne doit pas faillir. Même si la diplomatie doit continuer d’œuvrer", a-t-elle écrit sur Twitter.

Anne Hidalgo dénonce "une violation du droit international"

Anne Hidalgo, candidate socialiste, estime que "la décision unilatérale de Vladimir Poutine constitue une violation du droit international et de la souveraineté de l’Ukraine. La France et l’Europe doivent être solidaires, unies et fermes face à cette menace contre la paix en Europe", a affirmé la maire de Paris, qui donnera mercredi une conférence de presse à ce sujet à son QG de campagne.

Valérie Pécresse cible la diplomatie "arrogante et sans résultat" d'Emmanuel Macron

A droite, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains, réclame des réponses sévères à l’égard de Moscou. "Il faut des sanctions économiques ciblées sur la Russie", a-t-elle déclaré ce mardi sur France Inter. "A ce stade, je pense qu'il faut que l'Europe réfléchisse à pouvoir aider davantage l'Ukraine" a-t-elle ajouté critiquant au passage la diplomatie "arrogante, solitaire, et sans résultat" d’Emmanuel Macron après ses tentatives de négociations et de médiation du président français.

"Emmanuel Macron n'est pas respecté par Vladimir Poutine" critique Eric Zemmour

Eric Zemmour s’en prend également au Président de la République. "Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas crédible. Emmanuel Macron n'est pas respecté par Vladimir Poutine", a déclaré le candidat Reconquête! à la présidentielle ce mardi sur France Inter.

"Le porte-parole de Vladimir Poutine a dit, quand Emmanuel Macron est venu à Moscou et qu'il a repris l'avion, qu'Emmanuel Macron est venu chercher un accord mais cet accord est impossible puisqu'Emmanuel Macron est membre de deux organisations, l'Union européenne et l'Otan, dont il n'est pas le patron", a expliqué le candidat d’extrême droite.

Marine Le Pen qualifie de "regrettable" la décision de Vladimir Poutine

Enfin Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, juge dans un communiqué que "la décision de Vladimir Poutine est un acte éminemment regrettable qui ne participe pas à la nécessaire désescalade des tensions [...] Néanmoins, tout doit être fait pour retrouver la voie du dialogue afin d’assurer la paix en Europe."

La candidate appelle à "l’organisation d’une conférence réunissant les États-Unis, la Russie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ainsi que la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie, états frontaliers de l’Ukraine", afin de "négocier une solution sur la base de l'accord de Minsk".