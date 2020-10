Durcissement du couvre-feu ? Confinement ? Crise sanitaire oblige, le président de la République convoque un conseil de défense mardi et mercredi et le Premier ministre va rencontrer mardi les chefs des principaux partis, les présidents des assemblées et les partenaires sociaux.

Le président de la République Emmanuel Macron a décidé de convoquer un conseil de défense mardi et mercredi pour prendre de nouvelles décisions pour contrer la flambée de Covid dans le pays. Le premier ministre va quant à lui réunir mardi les chefs des principaux partis et les partenaires sociaux pour évoquer avec eux la crise sanitaire en France, selon nos informations.

Le président de la République réunira "un conseil restreint de défense et de sécurité nationale COVID-19", mardi matin et à nouveau dans la journée de mercredi, selon nos informations.

Les chefs de partis, les présidents des assemblées et les partenaires sociaux

A l'issue du conseil de défense de mardi matin, le premier ministre va "consulter" les chefs de partis, les présidents des groupes parlementaires et les présidents des principales associations d'élus de 17H30 à 19H30. Il rencontrera les partenaires sociaux à partir de 19H30, selon nos informations.

L'Elysée avait annoncé lundi le report d'un déplacement que le président de la République, Emmanuel Macron, devait faire mardi au Creusot sur le nucléaire civil et militaire "en raison du contexte sanitaire".

La France impose depuis une dizaine de jours un couvre-feu, étendu à d'autres départements depuis ce week-end, qui interdit de sortir entre 21H00 et 06H00, ce qui en fait l'un des plus stricts d'Europe. Mais une flambée du nombre des cas de Covid dans le pays va obliger les autorités à prendre des mesures encore plus strictes.

Une deuxième vague brutale

La France a établi un nouveau triste record quotidien avec plus de 52.000 cas supplémentaires de Covid-19. La perspective d'un nouveau confinement y prend corps face à une deuxième vague "brutale" qui pourrait même être "plus forte que la première", s'est alarmé Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

