Lors d’une interview à Franceinfo sur la plateforme Twitch, la candidate Les Républicains a déploré ne pas aller suffisamment au cinéma depuis le début de la campagne présidentielle. "Mais dans deux mois, je me rattraperai", affirme-t-elle.

La candidate Valérie Pécresse, mardi soir, sur la plateforme Twitch. © Radio France / *

C'est décidemment une semaine difficile pour Valérie Pécresse. La candidate LR s'est épanchée sur sa passion pour le cinéma dans un Twitch organisé par France Info. "Moi je suis une cinévore absolue" affirme la candidate Les Républicains Valérie Pécresse, face aux journalistes de Franceinfo mardi soir, sur la plateforme Twitch avant de développer sa pensée:

- "Bah en ce moment, c'est un peu plus dur, je ne vous le cache pas. Mais dans deux mois, je me rattraperai" poursuit-elle

- "Ou pas hein" rétorque la journaliste Alix Bouilhaguet, qui semble étonnée par la sortie de la candidate.

- "Bah non, je me rattraperai quand même parce qu’à un moment donné, j’aurai quand même des soirées libres. Là, aujourd’hui… Même si je suis présidente de la République, on a des soirées libres."

Sur les réseaux sociaux, cette "petite phrase" de la candidate fait largement réagir, interprétée comme un aveu de défaite.

Une belle salle de cinéma à l‘Elysée

Interrogée dans l’émission politique de LCI jeudi matin, Valérie Pécresse a tenté de se rattraper. Non, son inconscient n’a pas été trop bavard : "Il y a une très belle salle de cinéma à l’Elysée, une très belle salle de projection personnelle." Elle ajoute : "Quand je serai à la Présidence de la République, j’aurai de nouveau la maitrise de mon emploi du temps, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui."

"Et d’ailleurs le Président se fait en général projeter en avant-première un certain nombre de films qui marquent le pays."

Une grande "passion" pour le cinéma

Sur LCI, Valérie Pécresse s'est mise en scène dans les couloirs de son QG de campagne. On remarque le poster de Kill Bill, le film de Quentin Tarantino. Elle explique : "J’aime les portraits intimes, j’aime l’émotion au cinéma, par exemple les films d’Almodovar sur les femmes. Ses portraits de femmes sont magnifiques. Les films de Xavier Dolan, comme Mommy (…). Et puis j’adore le cinéma d’un François Truffaut intimiste, délicat, avec des sentiments. Je suis cinévore. Je vois des films comme je lis les livres. Je me plonge dans une autre réalité."