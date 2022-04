Ce sera l'événement du second tour, le mercredi 20 avril, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un match retour très attendu. Il y a cinq ans, la candidate du Front national s'était écroulée, multipliant les erreurs. Cette fois, rien n'est laissé au hasard.

Marine Le Pen, lors de son discours du 10 avril 2022, à la suite des résultats du premier tour. © AFP / Albert Cara / ANADOLU AGENCY

A partir de lundi prochain, certainement à la mi-journée, Marine Le Pen se mettra au vert. Une retraite studieuse, dans l'ouest de la France, dans une maison de campagne appartenant à l'un de ses conseillers de l'ombre, un membre des Horaces, ce club secret d'experts qui aident la candidate sur son programme.

Un clone de Macron comme sparring partner

Au programme de cette retraite, des répétitions du débat. Face à la candidate, ses équipes vont placer un membre des Horaces, sorte de clone d'Emmanuel Macron. Enarque, même âge, mêmes origines sociales, actuellement en poste dans l'administration.

Deux ou trois séances sont envisagées, ainsi qu'un travail par séquences avec "des experts" nous dit-on. Le RN négocie aussi avec les organisateurs pour qu'il n'y ait pas mercredi soir prochain "54 thèmes abordés". Resserrer le débat pour aller au bout des sujets. L'équipe de Marine Le Pen semblant privilégier pour l'instant le pouvoir d'achat, l'international, l'Europe, la sécurité, l'immigration et l'éducation.

Sur le modèle du débat Jospin/Chirac

Pour réussir ce débat, le RN a un modèle en tête, le débat entre Lionel Jospin et Jacques Chirac de 1995. Un débat réputé comme le plus ennuyeux de la cinquième république. A l'époque, les deux hommes s'étaient montrés courtois, sans attaques corrosives ou petites phrases pour pimenter l'exercice. "L'idée, confie un stratège de la campagne, c'est de montrer que les deux candidats maitrisent leurs agendas, leurs programmes. Et ensuite, les gens choisissent."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En d'autres mots, l'objectif n'est pas qu'Emmanuel Macron sorte abîmé, mais que Marine Le Pen en sorte grandie. "On gagnera", explique encore un cadre du RN, "si à l'issue, les gens se disent qu'avec elle la France ne partira pas en lambeaux". Le débat est la dernière carte de la candidate pour convaincre de sa solidité et en finir avec le procès en incompétence cristallisé en 2017 face à Emmanuel Macron.