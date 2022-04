Banques russes, retraite à 65 ans, gestion du Covid, éoliennes, voile : retrouvez les moments forts des deux premières heures du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat de mercredi soir. © Capture d'écran France 2

L'un cherche à défendre son bilan, l'autre à asseoir sa crédibilité. À quatre jours du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés mercredi soir pendant plus de 2h30 lors du débat de l'entre-deux-tours. Étonnamment c'est Emmanuel Macron qui est le plus monté à l'attaque. “Vous dépendez des banques russes”, "C'est par Gérard Majax ce soir", "Vous êtes climato-sceptiques" : c'est Emmanuel Macron qui avait le plus préparé ses attaques.

21h35 - "Vous dépendez du pouvoir russe", attaque Emmanuel Macron

Après 30 minutes de débat, l'échange a été vif sur le sujet de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen, régulièrement accusée de complaisance envers le pouvoir russe, et qui a emprunté de l'argent auprès d'organismes financiers russes. "Vous avez été une des premières responsables politiques européennes a reconnaitre le résultat de l'annexion de la Crimée (...) Vous l'avez fait pourquoi ? Parce que vous dépendez du pouvoir russe et vous dépendez de Monsieur Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit ça, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt, auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Vos intérêts sont liés à des gens proche du pouvoir russe."

Marine Le Pen lui a répondu et s'est défendue : "Emmanuel Macron sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait que je suis une femme absolument et totalement libre. Ce que je défends, parce que je suis une patriote, c'est la France et les Français. Ce que vous dites est faux. (...) Vous êtes dans une posture et ce n'est pas digne." La candidate a ensuite répliqué en critiquant les deux moments où Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine en 2017 à Versailles et au fort de Brégançon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



21h55 - Emmanuel Macron dénonce le "projet de rétrécissement" de Marine Le Pen

Les échanges ont été vifs également sur les questions liées à la place de la France sur la scène internationale. "Vous avez une vision qui rabougrit la France" a lancé Marine Le Pen. "La France est un pays mondial, elle doit retrouver cet esprit de grandeur". Quelques instants plus tard, Emmanuel Macron riposte. "Quand on dit ‘je veux être une puissance mondiale qui rayonne’, le projet que vous portez est un projet de rétrécissement et un projet qui est attentatoire à l’universalisme français. C’est normal, c’est le projet du Front national depuis son histoire."

- "Le propos est extrêmement confus…", interrompt Marine Le Pen, agacée

- "Il n’est pas confus, il est historiquement vrai, il est factuel", rétorque Emmanuel Macron

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



22h - "La retraite à 65 ans, une injustice insupportable", tacle Le Pen

"La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable", a lancé Marine Le Pen au président-candidat. "Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne seront plus en âge d'en profiter" est injuste a répété la candidate RN.

"Dans votre projet, vous proposez la même retraite à quelqu'un qui n'a jamais travaillé et à quelqu'un qui a eu une vie de labeur. (...) Je ne veux pas d'un projet qui fragilise les pensions, vous, vous n'êtes pas claire là-dessus", lui a répondu Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



22h10 - Macron : "C'est pas Gérard Majax ce soir Madame Le Pen"

Marine Le Pen a dénoncé le bilan économique et social d'Emmanuel Macron. " Le Mozart de la finance a un bilan [économique] très mauvais et un bilan social encore pire ", a déclaré la candidate du Rassemblement national. Marine Le Pen a dénoncé une baisse du chômage en trompe-l'œil, selon elle.

- " Aujourd'hui, alors que l'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécue depuis un siècle, on a malgré tout contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Personne ne compte les catégories B et C du chômage puisque ce sont des actifs partiels" , a lancé Emmanuel Macron.

-" Ils seront content de l'apprendre ", répond Marine Le Pen

- " C'est pas Gérard Majax ce soir Madame Le Pen. Arrêtez ça, les chiffres, on parle de vie derrière. La vie de nos artisans de nos commerçants, c'est ça la dette Covid. Vous avez voté contre. La députée Le Pen a voté contre."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



22h26 - "Vous êtes climato-sceptique" lance Macron à Le Pen

Concernant la politique des deux candidats sur l'environnement, "vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous voulez baisser la TVA", a lancé Emmanuel Macron à son adversaire. "Votre programme n’a ni queue ni tête. J’ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climatosceptique", a poursuivi le président sortant.

Réponse de la candidate RN quelques minutes plus tard : "Je ne suis absolument pas climatosceptique, mais vous vous êtes un peu climato-hypocrite. Vous êtes le pire de l’écologie punitive."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



22H57 - Le Pen fait référence à McKinsey

Au sujet de la jeunesse et de l'enseignement, Marine Le Pen a attaqué son adversaire sur la réforme qu'il souhaite mettre en place pour l'Education nationale.

"Je voudrais aborder un sujet que Monsieur Macron n'a pas abordé. C'est le sujet de la sécurité à l'école, de la discipline à l'école, et puis du respect des professeurs", a déclaré Marine Le Pen. "Parce que la réforme que vous proposez est une réforme qui consiste à payer les professeur en fonction des résultats de leurs élèves. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a proposé ça".

- "Ah ça y est, je l'attendais celle-là. Vous avez mis du temps Madame Le Pen" a rétorqué Emmanuel Macron.

- "Je pense que ça peut être eux franchement là pour le coup. Je trouve que c'est profondément injuste parce que vous savez très bien que selon l'endroit où les professeurs professent, où ils enseignent, les niveaux des élèves ne sont pas toujours le même.", a répondu M. Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Marine Le Pen à l'attaque sur l'insécurité et la violence

A propos de l'insécurité et de la violence, Emmanuel Macorn s'est dit "fier" de la fin de l'omerta au sujet des violences intrafamilial. "Si les chiffres de violence aux personnes augmentent, c'est à plus de 80% les violences intrafamiliales. Parce qu'il y a eu une fin d'omerta", a-t-il dit.

Marine Le Pen lui a répondu : "Ce n'est pas vrai du tout". "Dans la rue, de manière totalement gratuite, il y a une agression toutes les 44 secondes."

Emmanuel Macron lui a répondu : "A 80% les chiffres qu'il y a derrière ces augmentation, ce sont des violences intrafamiliales. La parole s'est libérée, on a formé des policiers et des gendarmes. Je ne ferai pas une politique qui consiste à cacher la poussière sous le tapis. On a commencé cette lutte, il faut aller au bout, très fortement."

Echange tendu sur le voile

A la fin du débat, au cours d'un long échange, assez tendu, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de pousser à la "guerre civile" en voulant interdire le voile islamique