Ils ont commencé à militer dans les années 60 ou 70, et ils continuent à défendre leurs idées et leurs valeurs, malgré la recomposition du paysage politique et la montée de l'extrême droite. Plusieurs militants de gauche nous donnent leur regard sur cette campagne présidentielle.

Louise, Raymond, André et Nicole ont répondu aux questions de France Inter. © Radio France / Victor Vasseur

Les affiches collées sur les murs de ce local donnent le ton. Il y a ce poster de Fabien Roussel, puis ce cadre qui conserve précieusement l’Affiche rouge. Elle présente les membres du réseau Manouchian condamné à mort lors de la Seconde Guerre Mondiale. Ce local d’une section du Parti communiste, avec sa grande baie vitrée, donne sur une petite place parisienne du 20ème arrondissement. Louise, Marie-France, Raymond et André ne se voient plus souvent. Ils s’embrassent et prennent des nouvelles.

Tous les quatre continuent de militer, de tracter, de convaincre. "Je retrouve une certaine jeunesse et de la vivacité" sourit Louise, 88 ans, elle a commencé à militer en 1956. "Je suis contente de reprendre les distributions de tracts, les métros, les porte-à-porte." Ces militants ont le Parti communiste chevillé au corps : "J’ai toujours envie de passer mon tour, car c’est une corvée de rester plantée à distribuer des papiers, à se faire insulter parfois" raconte Marie-France.

"La maison des communistes du 20e" à Paris accueille une section locale du PC. © Radio France / Victor Vasseur

Toujours se battre, jamais arrêter de militer

Mais la foi de Marie-France en la politique est plus forte que tout. À 78 ans, elle y croit toujours : "Ce qui me motive, ce sont les injustices, les pauvres sur le trottoir je ne supporte pas. Pareil pour la façon dont on traite les immigrés, ce sont des hommes !" André, 76 ans, s’engage en politique "pour que le monde change car si on ne mène pas les combats, on est sûr de les perdre". Mais cette campagne présidentielle, il la regarde avec distance : "Il n’y a pas de vrais débats d’idées", soupire ce photographe, au PC depuis 1967, il vendait alors l’Humanité dans les rues de Paris. D'après Georges, Vendéen de 75 ans, très longtemps socialiste, passé à La France insoumise :

Il y a d’un côté ceux qui parlent d’immigration et de sécurité, à droite, et de l’autre, ceux qui parlent de justice sociale, d’écologie et de santé, à gauche,

Ce militant insoumis remarque : "Il me semble qu’il y avait plus d’idées lors des précédentes élections. Même Fillon en 2017 quand il faisait campagne, on voyait un programme clair."

Assis sur une chaise, les deux mains posées sur sa canne, Raymond ne veut pas être résigné, "il faut toujours se battre". 79 ans et l’œil malicieux, il paraît plus soucieux quand on aborde cette élection. "J’ai de grandes inquiétudes du résultat" souffle le retraité, ancien ouvrier du livre, "où va-t-on ?". Il pense à l’extrême droite.

Raymond, 79 ans, adhérent au PC depuis 1961, et Nicolas, au PS depuis 1977. © Radio France / Victor Vasseur

André, 76 ans, a adhéré au Parti communiste en 1967. © Radio France / Victor Vasseur

La crainte de l'extrême droite

"Je suis très inquiète, il y a des idées nauséabondes" dans cette campagne, confie Louise. Elle raconte la mort de son frère dans la résistance à 18 ans et "l’accueil des mômes juifs" durant la Seconde Guerre mondiale. Un nom ressort, celui d’Éric Zemmour. "Ses idées sont mortifères" lâche Louise, "les nazis sortiront" prédit-elle en cas de victoire du candidat Reconquête!, crédité à une semaine du scrutin à moins de 12% dans plusieurs sondages. "C’est un Front national bis" ajoute Nicole. Cette ancienne enseignante à Mâcon (Saône-et-Loire) vote socialiste depuis toujours. Jamais elle ne pensait revoir l’extrême droite à ce niveau-là.

Jean-Michel semble à moitié surpris par la montée de l'extrême droite, scrutin après scrutin. Cet ancien collaborateur du Premier ministre socialiste Pierre Mauroy réclame "un sursaut républicain, c'est indispensable". "On peut devenir comme la Pologne ou la Hongrie. La Hongrie a un gouvernement démocratiquement élu, et d’extrême droite" rappelle ce survivant de la Rafle du Vel d'Hiv.

Jean-Michel Rosenfeld, 88 ans, un ancien collaborateur du Premier ministre Pierre Mauroy. © Radio France / Victor Vasseur

L’extrême droite n’est pas le seul souci de ces militants. L’autre mal de cette élection selon eux : l’abstention. "Je suis un peu inquiet par rapport à l'électorat, on a de quoi se faire un gros souci" déplore André. L'abstentionnisme "m’inquiète beaucoup" avoue Nicole.

L'ancienne carte de Parti socialiste de Jean-Michel Rosenfeld. © Radio France / Victor Vasseur

Les illusions d’une gauche unie

Les sondages sont unanimes, à part l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, tous les candidats de gauche sont crédités à moins de 10%. Si Louise regrette une gauche "inaudible", Nicole observe "une gauche divisée, malade, avec des positions très hétéroclites". Sa candidate, c’est Anne Hidalgo : "Je suis désolée pour elle. C’était pour moi une bonne candidate. Mais à mon sens, elle a trop voulu jouer en solo. C’est une cheffe." Entre Hidalgo, Mélenchon, Roussel et Jadot, Nicole déplore tous ces candidats, "c’est trop !" . André n’est pas du même avis : "Je trouve normal que tous les courants soient représentés." Et peu importe si la gauche n’arrive pas au second tour.

En revanche, il n'est pas question de parler de naufrage pour Jean-Michel, 88 ans et socialiste jusqu'au bout des ongles. "Qu'il n'y ait pas de candidats de gauche au second tour serait un grand déplaisir." Il a le cœur triste : "Pas un peu, beaucoup. Ça m’affecte énormément. Je n’ose plus ouvrir le Parisien le matin, quand je vois les sondages d’Anne Hidalgo… Je suis désespéré." Il déplore les thématiques passées à la trappe dans cette campagne, comme la justice sociale et les inégalités. "Il y a pourtant des sujets qui parlent quand on tracte, assure l'insoumis Georges, le SMIC à 1.400 euros, la retraite à 60 ans, la situation de l’hôpital".

Marie France, 78 ans, a adhéré en 1971 au Parti communiste. © Radio France / Victor Vasseur

"Il y a des tas de gens qui sont réellement de gauche, qui votent socialiste et qui sont déroutés", clame Daniel, militant de 83 ans habitant Montreuil. Il a une rancœur à l’encontre du Parti socialiste : "Je considère que le PS porte une lourde responsabilité dans la situation de la gauche aujourd’hui, particulièrement M. Hollande." Mais Georges se veut optimiste pour l’avenir :

Je pense que l’on est au fond du trou, mais un grand coup de pied peut nous permettre de remonter. La France est peut-être de droite, mais la gauche a tellement déçu.

Comme en 2017, la gauche risque de manquer le rendez-vous du second tour. Comme en 2017, ces militants pourraient être orphelins de candidat. Nicole en a bien conscience, elle a déjà voté Macron il y a cinq ans, "et hélas revotera Macron" s’il accède au second tour face à un extrême.