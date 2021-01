Longtemps eurodéputée MoDem, élue à l’Assemblée nationale depuis 2017, Marielle de Sarnez avait fait un court passage dans le tout premier gouvernement d’Edouard Philippe. Elle était le bras droit de François Bayrou, qui a annoncé mercredi soir son décès.

Marielle de Sarnez est morte, la député avait 69 ans © Maxppp / Julien Mattia / Le Pictorium

Elle était le bras droit de François Bayrou. Députée MoDem depuis 2017, Marielle de Sarnez est morte à l'âge de 69 ans à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, a annoncé le maire de Pau, président du Mouvement démocrate sur son compte Twitter mercredi soir. "Voici le jour en trop. Marielle si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense", a-t-il écrit. Marielle de Sarnez souffrait d'une leucémie.

En 2007, elle avait cofondé le MoDem et en était depuis la première vice-présidente. En 2007 et 2012, elle avait été la directrice de campagne de François Bayrou. Véritable boussole du leader centriste, Marielle de Sarnez a, durant sa vie politique, contribué à l'émergence d'un courant centriste affranchi des clivages droite-gauche.

"Alter-ego"

Reconduite en décembre 2020 à la fonction de 1ere vice-présidente du MoDem, elle n'était jamais très loin de son président François Bayrou, et formait avec lui un couple politique assez singulier. "Marielle, c'est mon alter ego. Elle est la personne de ma vie politique dans le jugement de laquelle j'ai le plus confiance. Sa boussole est juste à 95%", disait d'elle en 2017 celui devenu depuis Haut-commissaire au Plan.

"Notre relation est humaine avant d'être professionnelle. Sa présence m'est tout à fait précieuse. On parle de tout et la plupart du temps, on se comprend sans avoir besoin de rien se dire. Nous avons des intuitions accordées", ajoutait le dirigeant centriste.

17 ans au Parlement européen

Conseillère de Paris entre 2001 et 2010 puis de 2014 à 2020, Marielle de Sarnez a aussi (et surtout) siégé au Parlement européen de 1999 à 2017, 17 ans durant, au sein du groupe ADLE et a exercé la fonction de secrétaire générale du Parti démocrate européen.

Le 17 mai 2017, elle est nommée ministre des Affaires européennes auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais un mois à peine après son entrée au gouvernement, elle quitte l'équipe d'Edouard Philippe : elle vient d'être élue députée de la XIe circonscription de Paris. Elle était depuis présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, le Parisien fait état de l'ouverture d'une enquête préliminaire à son encontre pour "abus de confiance" concernant des soupçons d'emplois fictifs visant des eurodéputés et leurs assistants parlementaires après les dénonciations de Sophie Montel, élue FN. En 2019, Marielle de Sarnez avait été mise en examen "pour détournement de fonds publics" dans cette affaire des assistants parlementaires du Mouvement démocrate au Parlement européen.