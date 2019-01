Des gilets jaunes ont mis en ligne, ce mercredi, une plateforme similaire à celle proposée par le gouvernement dans le cadre du grand débat national initié en décembre dernier. Selon eux, c'est là que va se passer le "vrai" débat.

La plateforme du "vrai débat" se veut ouverte : chacun peut écrire ce qu'il veut. © Radio France / Delphine Evenou

Son nom, c'est le "vrai débat", et le sous-titre : "Il ne nous ont pas invités, faisons-le ensemble!" Un collectif de gilets jaunes a lancé, ce mercredi, une plateforme internet pour récolter des contributions et "fédérer l'ensemble de la population". Sous-entendu, pas comme celle mise en ligne par le gouvernement dans le cadre du grand débat national.

Une plateforme ouverte

Si les outils utilisés par les deux plateformes sont similaires, leur fonctionnement est différent. Alors que la plateforme du "grand débat" ne propose que quatre thèmes (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics), celle du "vrai débat" en aligne neuf, qui veulent rappeler les intitulés de ministères. Chacun peut donner son avis sur le sport et la culture, sur la justice, la police et l'armée ou sur la démocratie et les institutions.

La plateforme mise en ligne par un collectif de gilets jaunes proposent neuf thèmes de consultation. / Capture d'écran le-vrai-debat.fr

Autre différence avec la plateforme du gouvernement, celle du "vrai débat" est ouverte : chacun peut écrire ce qu'il veut sur ce qu'il veut, et non pas répondre à des questions comme sur granddebat.fr.

"Gilets jaunes, foulards rouges, déçus du grand débat national officiel, on invite tout le monde. L'idée c'est de rassembler, de donner du poids aux revendications, et de co-construire". Lydie Coulon, l'une des administratrices de la plateforme "Le vrai débat"

Gilets jaunes et gouvernement partagent le même fournisseur

Détail amusant, c'est la société Cap Collectif qui a géré la plateforme contributive du gouvernement qui a mis son logiciel de démocratie participative à disposition de ces gilets jaunes.

"Avoir le même logiciel que le gouvernement, cela nous permet d'être incontestable. Et nous, au moins, nous suivons les préconisations de la CNDP [la Commission Nationale du Débat Public, ndlr] en matière de transparence et de neutralité." Lydie Coulon, administratrice.

Pas de concurrence avec les manifestations

Les gilets jaunes qui ont mis en place la plateforme du "Vrai débat" descendent eux-même, tous les samedis ou presque, dans la rue. Pour eux, il s'agit de développer un outil complémentaire à l'occupation hebdomadaire de l'espace public, pour pouvoir se projeter dans l'avenir.

"Pendant la guerre, les résistants du CNR de Jean Moulin ont agit en réseau sur le terrain contre l'oppression, et dans le même temps, ils ont construit le programme qu'ils allaient mettre en place après. C'est un peu la même chose". Grégory Signoret, administrateur de la plateforme "Le Vrai débat"

La phase de consultation sur le site internet s'achève le 3 mars. Puis des personnalités "indépendantes" comme des universitaires (qui n'ont pas encore été trouvés) synthétiseront les propositions, avant une série de conférences citoyennes pour réfléchir à des "propositions opérationnelles". Le résultat sera rendu public fin mars.