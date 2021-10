La sortie mercredi dernier d'un clip de rap dans lequel est mentionné Jean-Luc Mélenchon lance la série de ces chansons non-officielles des candidats à la présidentielle. L'occasion de se pencher sur ces clips qui ont marqué les précédentes campagnes.

Captures d'écran Youtube.

Dans une campagne pour la présidentielle, il y a les clips officiels des partis politiques, les lip dubs et les hymnes des militants. Et puis il y a ces chanteurs professionnels ou amateurs, inspirés par certains candidats, qui se lancent de leur propre initiative dans des textes de soutien. Parfois pour rire, parfois plus sérieusement. Et la nuance entre les deux est souvent difficile à distinguer.

La sortie mercredi dernier d'un rap au sujet de Jean-Luc Mélenchon lance la saison 2022 de ces chansons non-officielles des candidats à la présidentielle. C'est ainsi que dans le clip de Fadoo, de Krtel City, le portrait du chef de file de la France insoumise se retrouve sur le visage des figurants, et qu'au beau milieu d'un texte évoquant "la moula" et "plusieurs produits cellophanés", on dérive sur le candidat : "Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Ouais nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon. On veut gouverner le monde comme Jean-Luc Mélenchon." Cette chanson n'est pas destinée à la présidentielle, assure son auteur. À cinq mois du scrutin, ce rap pourrait pourtant marquer la campagne. Le rythme et le texte entraînants ont d'ailleurs valu à Fadoo de recevoir quelques messages de félicitations de la part de militants insoumis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un précédent clip - dans lequel on pouvait entendre "Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon. Nous on n'aime pas la police, comme Jean-Luc Mélenchon" - avait été publié en mai dernier et avait cartonné sur les réseaux sociaux.

2017 : à chaque candidat sa chanson

Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon... quasiment tous les candidats à la présidentielle de 2017 ont eu droit à leur chanson pendant la campagne. Certaines sont restées gravées dans les mémoires, à l'image "des poutous à Philippe Poutou". "J'veux faire des poutous à Philippe Poutou, des loulous, des papous tout le long du cou", chantonne Filip Flatau, réalisateur à l'humour décalé. Il totalise à ce jour plus de 167.000 vues sur Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Juste avant le scrutin, Emmanuel Macron a lui pu compter (ou non) sur le soutien de la chanteuse GingerL et de son titre "En marche, ça marche !" : "Ensemble on marche ! Ça marche ! Car tous ensemble, on rêve en marche. En marche, pour la France". Interrogée à l'époque par franceinfo, la chanteuse indiquait qu'il s'agissait d'une "initiative strictement personnelle" destinée à "détendre l'atmosphère autour de la campagne". Depuis, la vidéo a été retirée de sa chaîne Youtube mais elle est toujours visible sur Ridicule TV.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jean-Luc Mélenchon avait eu droit à un "hymne de la France insoumise" sur l'air de Tryo, François Fillon à un reggae "À fond avec Fillon" façon "Get Up Stand Up" de Bob Marley, et Benoît Hamon à une déclaration d'amour... Des vidéos qui ont depuis été supprimées mais que vous pouvez écouter dans cette compilation faite par France 24 :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

2012 : Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, stars de la chanson

En 2012 déjà, Jean-Luc Mélenchon inspirait les chanteurs et comédiens. Une certaine Victoire Passage appelait le candidat à prendre "le pouvoir" sur elle : "Je veux que tu sois comme un passage piétons, un repère en béton, pas un truc en carton. Oh Jean-Luc je te donne mes ailes pour te porter vers les présidentielles." Il s'agissait en réalité d'une opération de communication de la part de l'agence Passage piétons, spécialisée dans le marketing et l'évènementiel. "La campagne était morose, ennuyeuse, on a voulu y apporter de la fraîcheur", avait alors expliqué au Point Frédéric Lambert, un des deux patrons de l'agence de communication. Le clip enregistre plus d'1,6 million de vues sur Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Jean-Luc Mélenchon, encore, était au cœur de la reprise de la chanson de Philippe Katerine, J'adore, par le groupe Psychonada. "Je coupe le son et je remets le son" devient ainsi "Je coupe le chon et je re-Mélenchon".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En 2012 aussi, la maison de disques associative Olga Records s'était lancée dans la création d'une chanson pour chaque candidat. Celle qui a connu le plus de succès était destinée à Philippe Poutou. Forte de ses paroles très inspirées - "Qui c'est qui serait mon roudoudou ? Pas Pompidou, Philippe Poutou. Ma nounou aux gros câlinous. Je veux faire joujou sur ses genoux" - elle totalise plus de 177.000 vues sur Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

D'autres internautes s'étaient eux mobilisés pour produire une reprise de "Hold on to the Dream" de Sean Paul, transformée en "Hollande to the Dream". Résultat : 471.000 vues sur Youtube.