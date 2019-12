Le président de la République s’apprête à adresser ses vœux aux Français dans le contexte très dégradé de la contestation contre la réforme des retraites. Une allocation très attendue, d’autant qu'Emmanuel Macron ne s’est plus exprimé depuis 10 jours sur le sujet et que le pays vit toujours au rythme des grèves.

Une intervention courte, autour de 15 minutes, où le Président de la République devrait tracer un cap sur la réforme des retraites à venir. Pour l’heure, c’est à peu près tout ce que l’on sait de l’intervention d’Emmanuel Macron.

Le chef de l’État ne s’est plus exprimé depuis son allocution d’Abidjan le 20 décembre où il avait justifié le maintien du régime spécial de retraites des militaires par ces mots :

Quand on est militaire on ne touche pas la retraite, on a une pension. C'est différent.