C'est l'insoumise Nathalie Oziol qui est officiellement candidate pour la Nupes dans la 2e circonscription de l’Herault. Sauf que la députée sortante, Muriel Ressiguier (LFI) refuse de se retirer. Tout comme la socialiste Fatima Bellaredj. Mais on s’écharpe aussi du côté macroniste.

La députée sortante, Muriel Ressiguier (LFI) est écartée car visée par une plainte de deux collaboratrices aux Prud'hommes © AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Pour le lancement de campagne, de la Nupes, elle est au centre de la photo de famille. Pour convaincre, la candidate officielle de l'alliance de la gauche dans la deuxième circonscription de l'Hérault, Nathalie Oziol, met en avant l’union et le score record de son chef de file a la présidentielle. "Jean Luc Mélenchon est arrivé en tête dans 51 bureaux de vote sur 56, On insiste sur le fait qu’il y a un troisième tour et ce troisième tour nous sommes en mesure de le remporter", dit-elle.

Une opposition dans son propre camp

Il y a donc une candidature de la Nupes sur cette circonscription, mais en face, les candidatures alternatives se multiplient. A commencer par celle de la députée sortante, Muriel Ressiguier elle aussi encartée à la France insoumise et écartée. La raison : l'élue est visée par une plainte de deux collaboratrices aux Prud'hommes. Alors elle se pose en opposition à ses anciens camarades.

Elle dénonce une sanction et un rapprochement artificiel des partis de gauche : "Quand vous ne dansez pas comme on veut vous faire danser, ça a des conséquences. Moi je suis profondément pour une recomposition de la gauche sérieuse et réelle. Donc il faut être franc, il faut être sincère. Si c’est pour avoir des gens à l’Assemblée, il faut le dire. Quand on regarde le timing de l’accord, ça traduit inévitablement une opportunité du moment."

Une dissidence socialiste

Pendant ce temps, Fatima Bellaredj, socialiste, s’appuies sur Michael Delafosse, le maire de Montpellier, et l’équipe municipale pour faire campagne, elle aussi sur le thème de l’union. "Dans cette ville vous avez un travail d’union avec les écologistes, les communistes, les radicaux de gauche, la société civile, qui permet de porter des projets comme le tramway gratuit. Des projets sociaux et écologiques. Je serai une députée 100% utile pour Montpellier, alors qu’en face, nous avons des Insoumis qui sont hostiles à tout ce qui est proposé. Il faut rester fidèle à des valeurs de gauche", tacle-t-elle.

Des projets concrets pour parler à des habitants, des commerçants notamment, lassés des guerres intestines de la gauche et qui risquent pour certains, de ne pas aller voter.

Les macronistes aussi divisés

Pas question de participer à la confusion explique Annie Yague, la candidate Renaissance (anciennement LREM). "Quand on est dans le milieu politique, on comprend bien les fractures et pourquoi elles ont eu lieu, mais pour les électeurs c’est vraiment opaque. Donc pour nous ca va être très compliqué de faire une campagne si on doit parler des autres, ce ne sera pas mon sujet. Ce second mandat, c’est vraiment apporter le côté social à tout ce qui a été mis en place. Le rôle du député c’est vraiment d’apporter cette vision du quotidien."

Mais la situation n’est pas beaucoup plus simple au sein de la majorité. Mahfoud Benali, marcheur de la première heure et très investi dans la campagne présidentielle, conteste lui aussi l’investiture macroniste. Il a écrit a Emmanuel Macron. "Je lui envoie un message, je lui dit : 'Monsieur le président je regrette amèrement votre choix'. Et il me répond : 'Mahfoud, sur quoi et pourquoi ?' Ça veut dire qu’il n’est même pas au courant. Je me pose la question maintenant, est-ce que c’est un délit de sale gueule ? Dans toute l’Occitanie, ils n’ont investi personne issu de la diversité. C’est un mépris. C’est un dégoût quoi". Et Mahfoud Benali, lui aussi maintient sa candidature.