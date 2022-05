Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux candidats de la majorité présidentielle pour les législatives près de Paris pour les mobiliser à un mois du scrutin. "Ne vous laissez pas intimider" et "battez vous", leur a lancé le chef de l'État ce mardi.

Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse en Allemagne (illustration). © AFP / Emmanuele Contini / NurPhoto

Devant les candidats de la majorité présidentielle réunis près de Paris ce mardi, Emmanuel Macron a donné le ton de la campagne en décrivant un pays "divisé", fracturé entre trois mouvements politiques. Le chef de l'État dépeint un paysage politique composé d'une extrême droite "forte" et d'une gauche, qui, avec l'union à gauche, "a choisi le communautarisme à l'extrême gauche". Face à cela, le président fraichement réélu estime proposer un mouvement de "gauche républicaine, sociale-démocrate" et de "centre-droit", "une droite ouverte, pro-européenne".

À gauche, "ils ne sont d'accord que sur la décroissance"

"Vous portez le seul projet véritablement écologique. À l’extrême gauche, vous avez un projet qui ne sait pas s'il est pour ou contre le nucléaire. Ils ne sont d'accord que sur la décroissance", a lancé le président. "Vous êtes le seul projet qui dit la vérité aux Français", "le seul projet crédible de justice sociale", "le seul projet crédible de concorde républicaine". En s'adressant aux candidats, Emmanuel Macron déclare que "beaucoup à votre gauche comme à droite ont trahi leurs idéaux en acceptant des accords d’appareil".

"Vous devez vous battre ! Je compte sur vous !" À un mois des élections législatives, ce grand raout doit permettre à Emmanuel Macron de mobiliser ses troupes. Au programme : team building, conseils pratiques et photo de famille.

"Il vous reste 33 jours, allez-y !"

"Vous allez avoir à faire à un combat de conviction, mais c'est avant tout un combat de mobilisation !" leur a lancé le chef de l'État. "Il vous reste 33 jours. Il n'y a plus une seconde à perdre. Jour et nuit, vous n'avez qu'un devoir et une responsabilité : aller partout et mobiliser ! Y aller matin, midi, soir et si besoin la nuit !"

Emmanuel Macron a appelé les candidats de la maison commune "Ensemble !" - regroupant notamment LREM, le MoDem, Horizons et Territoires de progrès - a se mobiliser dans toutes les circonscriptions : "Il n'y a aucun territoire perdu, aucun gagné, rien n'est fait ! Durant les 33 jours, avec cette solidité, cette clarté, cette bienveillance, cette humilité, vous devez vous battre !" Mais la tache ne sera pas facile, avertit le président : "Ce sera plus dur que ça ne l'a jamais été."