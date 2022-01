En cinq ans, Marine Le Pen a fait évoluer certaines de ses propositions pour la présidentielle. Sortie de l'Union européenne, double-nationalité, port du voile... on a comparé les mesures de 2017 et celles de 2022.

En cinq ans, les propositions présentées par Marine Le Pen dans le cadre de l'élection présidentielle ont évolué sur quelques points. Les principaux changements concernent le rapport à l'Union européenne et la double nationalité. Par ailleurs, le programme 2022 esquissé par la candidate du Rassemblement national présente quelques nouveautés. Elle dévoilera l'ensemble de son projet lors de son meeting à Reims le 5 février.

Changement de braquet sur l'Union européenne

Les principaux revirements de la candidate du Rassemblement national sont liés à l'Union européenne. En 2017, Marine Le Pen souhaitait "rendre à la France sa souveraineté nationale" via "une négociation" avec nos partenaires européens puis "un référendum sur notre appartenance à l’Union européenne". En 2022, il n'en est plus rien. Sur la sortie de l’euro par exemple, la candidate explique que "ce n'est pas nous qui avons changé, nous nous avons toujours défendu les intérêts de la France, mais c'est la BCE qui a changé". D'après elle, la Banque centrale européenne a abandonné sa trop grande rigueur monétaire et budgétaire.

Aujourd'hui, Marine Le Pen veut refonder l'Europe de l'intérieur. Si en 2017 il était question de "rétablir les frontières nationales et sortir de l’espace Schengen", aujourd'hui cette suppression n'est plus envisagée. En revanche, la candidate du RN veut remettre des contrôles aux frontières nationales, tout en s’autorisant des accords avec des pays qui appliqueraient des politiques migratoires drastiques.

Sur le plan international, elle veut toujours quitter l’Otan.

La suppression de la double nationalité extra-européenne abandonnée

L'autre principal changement concerne la double nationalité. Dans ses 144 engagements présidentiels de 2017, il était question de "supprimer la double nationalité extra-européenne", à l'exception de quelques pays amis qui auraient pu bénéficier d'accords bilatéraux. Cette mesure est abandonnée en 2022. La candidate considère qu'elle n'est plus déterminante et qu'elle peut blesser inutilement certains Français. Cela pourrait également poser des problèmes juridiques puisqu'en cas de déchéance de nationalité, il y a un risque de créer des apatrides.

Il s'agissait pourtant d'un des marqueurs forts du Front national puis du RN ces dernières décennies. Dans son journal de bord, Jean-Marie Le Pen désapprouve cette décision : "Je regrette infiniment cette novation de programme parce que la binationalité est un des moyens de l'immigration déguisée. Il me semble que Marine Le Pen devrait être plus énergique, offensive qu'elle ne l'est parce que c'est un problème essentiel."

En revanche, sur le reste du corpus sur l'immigration ne change pas : préférence nationale pour l’emploi, les prestations sociales, l’accès a la propriété ; fin du regroupement familiale ; fin de l'aide médicale d'État (AME) ; suppression du droit du sol ; droit d'asile très restreint.

Le port du voile dans l'espace public spécifiquement ciblé

Concernant le port de signes religieux ostensibles dans l'espace public, en 2017, Marine Le Pen voulait interdire le voile et la kippa mais en juin dernier à Perpignan, elle disait ne vouloir interdire que le voile : "Nous travaillons à interdire uniquement le voile, à rendre ça possible juridiquement", avait-elle confié à France Inter.

Enfin, sur les questions sociétales, Marine Le Pen envisage cette année un moratoire sur trois ans. Il n'est donc pas question dans l'immédiat de revenir sur le mariage pour tous, comme elle le souhaitait en 2017 avec la proposition d’un pacs amélioré, ni de revenir sur l’accès à la PMA pour toutes.

Une évolution sur la question climatique

Si en 2017 l'ambition était de "développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables (solaire, biogaz, bois…)" et de faire "un moratoire immédiat sur l’éolien", il y a quelques adaptations en 2022. Il est désormais question d'un moratoire sur les chantiers éoliens et de démanteler les éoliennes. Par ailleurs, l'énergie solaire n'est plus au goût de la candidate qui souhaite arrêter leurs subventions.

Quelques nouveautés pour 2022

Le programme esquissé par Marine Le Pen pour 2022 présente également quelques nouveautés, comme la privatisation de l’audiovisuel public, la création d'un impôt sur la fortune financière (IFF) ou encore l'exonération d'impôt sur le revenu des jeunes de moins de 30 ans (en 2017, il était question de baisser de 10 % l’impôt sur le revenu sur les trois premières tranches).

La sécurité toujours au cœur du programme

En revanche, son programme sécuritaire reste pour l'instant le même : la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, leur réarmement massif et l'expulsion des criminels et délinquants étrangers.

Pas de changement non plus concernant les retraites puisque la candidate reste sur un départ à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Idem pour le septennat non renouvelable et le scrutin proportionnel à toutes les élections.