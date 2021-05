Lors du rassemblement des policiers, le premier secrétaire socialiste avait proposé que ceux-ci aient un "droit de regard" sur les décisions de justice, "jusqu'aux aménagements de peines". Face au tollé suscité à gauche, Olivier Faure a reconnu ce jeudi une "expression malheureuse".

Olivier Faure a participé mercredi 19 mai au rassemblement des policiers © AFP / NICOLAS PORTNOI / HANS LUCAS

Marche arrière toute. Après le tollé suscité la veille par sa proposition de donner aux policiers un "droit de regard" sur les peines prononcées par la justice, Olivier Faure a reconnu dans un tweet une expression "malheureuse". "La démocratie fonctionne avec des institutions où le rôle de chacun est défini, et les pouvoirs séparés. Jamais je ne transigerai avec ces principes", écrit le premier secrétaire du parti socialiste.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des propos qui ont fait hurler à gauche

Mercredi, interviewé par BFM TV alors qu'il participait au rassemblement des policiers à Paris, Olivier Faure avait estimé que les forces de l'ordre, afin de "ne pas être dépossédées" des peines "administrées aux condamnés", devaient pouvoir "continuer à avoir un avis sur la question", "jusqu'au moment des aménagements de peines". Et de proposer de leur accorder "un droit de regard" sur les décisions de justice, "même si évidemment on ne va pas remplacer les juges par des policiers".

Peu après, dans une série de tweets, il avait exhorté les observateurs à ne pas le "caricaturer", et développé sa pensée, proposant "d'élargir aux policiers les commissions pluridisciplinaires uniques", qui "évaluent la dangerosité ou la vulnérabilité des détenus", et "examinent les parcours d'exécution des peines".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les propos du patron du PS ont fait bondir bon nombre de responsables de gauche, jusque dans son propre camp. "Oui au soutien à la police endeuillée et confrontée à des violences (...), non à la confusion qui résulterait d'un droit de regard de la police sur les décisions de justice", a tweeté la députée socialiste Valérie Rabault. "Bah ouais, on va pas se mentir, ça a toujours été un peu surfait quand même ce principe à la con de séparation des pouvoirs... RIP l'État de droit", a ironisé l'eurodéputé écologiste David Cormand.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le fond est-il atteint ? Au secours Jaurès", a réagi le chef de file de la France Insoumise Jean Luc Mélenchon. "Je me demande à quel point la démagogie d'Olivier Faure est révélatrice de sa perte de repère idéologique et politique", renchérissait le député LFI Ugo Bernalicis.