Durant la campagne présidentielle, une multitude de Gifs et mèmes se sont glissés sur les réseaux sociaux, au milieu des commentaires politiques. De quoi sortir quelques instants de la torpeur et de l'agressivité ambiante. Florilège de l'année 2022 (et petit rappel de la campagne de 2017).

Sur les réseaux sociaux, les Gifs sont venus animer une campagne parfois très violente. © Captures d'écran

Une parenthèse d'humour au milieu d'un torrent d'insultes. Tout au long de la campagne pour l'élection présidentielle 2022, les réseaux sociaux ont offert, comme toujours, le pire et le meilleur. Outre la virulence des propos écrits, cette campagne a été marquée par une avalanche de Gifs, ces très courtes vidéos extraites d'interviews ou de débats et à teneur humoristique, et de mèmes, image ou concept repris massivement sur Internet. Après six mois d'une campagne présidentielle agressive et avant de se plonger dans les législatives, voici un florilège de ceux qui ont le plus circulé ces dernières semaines.

Les dix gifs et mèmes qui ont marqué la campagne 2022

"Debout !" Avec une campagne marquée par un meeting raté, des étourderies et des opérations de dénigrement de la part des Zemmouristes, Valérie Pécresse a été longuement moquée sur les réseaux sociaux. Le Gif le plus viral correspond à son fameux "Debout !" du meeting au Zénith de Paris le 13 février. Les internautes se sont amusés à faire des jeux de mots qui terminaient par "debout" ou "deux bouts".

"Vous m'avez manqué." Lors de ce même meeting, il a été reproché à la candidate Les Républicains sa gestuelle et son intonation, par exemple lorsqu'elle s'adresse à ses soutiens : "Vous m'avez manqué." Là aussi, la séquence a été sujette à des moqueries sur Twitter.

"Vous n'avez pas honte ?" Le débat entre le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon et le candidat Reconquête! Éric Zemmour sur BMTV le 23 septembre a, lui aussi, fourni un lot important de gifs, dont ce "Vous n'avez pas honte ?" adressé au candidat d'extrême droite par Jean-Luc Mélenchon.

Le gif de Jean-Luc Mélenchon issu de son débat face à Éric Zemmour. / Capture d'écran

"Ben voyons !" L'expression "Ben voyons !" est devenue l'un des slogans des militants d'Éric Zemmour. Le candidat avait l'habitude de prononcer ces deux mots lorsqu'il était chroniqueur télé et ils sont réapparus durant la campagne, à la faveur des opérations communication de ses équipes.

"Vous parlez du fasciste, raciste..." En 2017, Philippe Poutou avait marqué les esprits avec des punchlines visant notamment François Fillon et Marine Le Pen. Pas de débat direct en 2022, mais le candidat du Nouveau parti anticapitaliste ne s'est pas privé d'attaquer Éric Zemmour au moment de lui laisser sa place en plateau. Un court extrait qui est devenu rapidement extrêmement viral.

"Finito !" Lors du débat d'entre-deux-tours face à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, le président sortant Emmanuel Macron a offert aux téléspectateurs, comme il y a cinq ans, quelques sorties originales. L'une d'elles est aussitôt devenue un gif : "Finito !"

Le psy. Le président-candidat est aussi devenu un mème à cause de sa posture et de son attitude lors du débat. Une capture d'écran d'Emmanuel Macron la tête posée sur les mains circule encore énormément sur Twitter.

Le tweet. À son tour, Marine Le Pen est devenue un mème à ses dépens lors de ce débat, lorsqu'elle a montré à la caméra un tweet imprimé sur une feuille A4. Une image qui a été détournée à l'infini sur les réseaux sociaux.

"Amitiés." Mi-décembre, Arnaud Montebourg tente une union à gauche et se met en scène en train d'appeler les candidats un par un... mais il tombe sur leur répondeur. Une scène qui a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux.

Lait fraise. Le lait fraise de Jean-Luc Mélenchon restera aussi comme l'une des images de la campagne sur les réseaux sociaux. Elle provient des vidéos produites par les équipes du candidat sur TikTok et s'est rapidement imposée comme un gimmick de la campagne.

Tondeuse. Comme en 2017, les internautes se sont pris d'amour pour Jean Lassalle, qui enregistre pas moins de 340.000 abonnés sur TikTok. Une vidéo de 2017 a particulièrement circulé sur les réseaux : on y voit le candidat Résistons! tondre l'herbe de son jardin, torse nu. Un gif qui a fait son retour dans cette campagne.

Les 5 des gifs de la campagne 2017

En 2017 déjà, la campagne avait eu son lot d'images marquantes. Cinq ans plus tard, certaines sont restées dans les mémoires et toujours utilisées par les internautes, à commencer par ce gif de Marine Le Pen le soir du débat d'entre-deux-tours.

De 2017, on garde aussi en mémoire le meeting d'Emmanuel Macron et le désormais mythique "C'est notre projet !" Cette séquence a donné lieu à plusieurs gifs, dont celui-ci :

Ce gif de Jean-Luc Mélenchon datant de 2017 est également toujours très utilisé aujourd'hui pour marquer la surprise, l'étonnement. Il est issu d'une interview de mars 2017 sur Europe 1, lorsque le candidat La France insoumise croit être confondu avec Natacha Polony.

En août 2016, François Fillon, candidat à la primaire de la droite, tacle son rival de l'époque Nicolas Sarkozy lors d'un discours avec cette phrase : "Qui imagine, un seul instant, le général de Gaulle mis en examen ?" Une déclaration qui lui revient comme un boomerang lorsqu'il est lui-même embourbé dans le PenelopeGate, les emplois présumés fictifs de son épouse, six mois plus tard. De quoi amuser les twittos.

Nicolas Sarkozy justement est le sujet d'un gif encore très utilisé aujourd'hui : "Quelle indignité." Il remonte à novembre 2016 lorsque le candidat à la primaire de la droite réagit à la question du journaliste David Pujadas sur les révélations de Médiapart au sujet du financement libyen de sa campagne de 2007.