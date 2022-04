Parcoursup, uniforme, logements étudiants, stages... Que proposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur l'éducation ? France Inter a comparé leurs programmes.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen veulent tous les deux renforcer les fondamentaux à l'école. © MAXPPP / EMMANUEL DUNAND / AFP

Dimanche, les électeurs français sont invités à choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entre deux projets radicalement différents, notamment sur les questions d'éducation. Que proposent les deux candidats pour améliorer les conditions de vie des étudiants ? Les conditions de travail des professeurs ? Veulent-ils conserver Parcoursup ? Rétablir l'uniforme ? Voici un comparatif des points clés de leurs programmes concernant l'éducation.

Sur l'école

L'éducation des enfants est l'un des sujets majeurs des programmes des deux candidats à la présidentielle. En cas de réélection, Emmanuel Macron a annoncé que l’école serait l'un des deux "grands chantiers" de son prochain quinquennat. Marine Le Pen estime de son côté que "pour les Français, l'école est vitale".

Programme scolaire. Les deux candidats s'accordent sur un point : il faut renforcer les fondamentaux. Pour suivre cet objectif, Emmanuel Macron compte augmenter les heures de français et de mathématiques au primaire et en 6e et rétablir les mathématiques dans le tronc commun en classe de 1ère. Marine Le Pen veut abroger la réforme Blanquer du lycée et souhaite remettre au cœur des programmes le français, les maths et l'histoire de France et annonce pour cela une reprise en main du contenu des enseignements, qui seraient fixés par le Parlement. Enfin, Emmanuel Macron insiste sur un autre enseignement à renforcer : le sport, à l'école et au collège.

Salaire des enseignants. Les deux candidats envisagent d'alléger les effectifs en classe et d'augmenter les salaires des enseignants. Mais pour ce faire, chacun a sa méthode : Marine Le Pen propose une augmentation de 3% par an pour tous quand Emmanuel Macron promet, lui, une augmentation des salaires des professeurs en échange de nouvelles missions. Le président sortant veut par ailleurs donner plus de liberté de recrutement aux directeurs et chefs d'établissements. De son côté, la candidate du Rassemblement national souhaite supprimer les instituts de formation.

Discipline. Marine Le Pen dit aussi vouloir restaurer l'autorité à l'école, avec port de l'uniforme au primaire et au collège, suspension des allocations familiales et des bourses scolaires en cas d'absentéisme ou d'incivilités des élèves et installation de caméras de vidéoprotection dans les collèges et lycées, en particulier en éducation prioritaire.

Orientation. Le président sortant souhaite proposer une découverte des métiers de la 5ème à la 3ème et veut réformer la voie professionnelle avec 50% de stages en plus. Pour sa part, Marine Le Pen entend faire du brevet un examen d'orientation à la fin de la 3ème, dont les résultats détermineront si un élève se dirige vers la filière générale, technologique ou professionnelle.

L'avenir de Parcoursup

L'orientation puis l'affectation des lycéens après le bac est l'un des gros dossiers des gouvernements successifs. La plateforme Parcoursup a été lancée en 2018, pour palier les dysfonctionnements d'Admission post-bac (APB). Mais le système est encore critiqué.

Marine Le Pen entend supprimer totalement cette plateforme Parcoursup, sans pour autant donner de détails sur un système alternatif. Emmanuel Macron a reconnu sur M6 que Parcoursup est "une usine à stress". Il compte, rendre la plateforme plus prévisible en donnant les résultats précis obtenus par les étudiants qui avaient choisi telle ou telle filière les années précédentes et en accompagnant mieux les familles.

À propos de l'enseignement supérieur

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont aussi développé un programme relatif aux conditions d'apprentissage et de vie des étudiants, très affectés par la crise sanitaire et parfois obligés de cumuler études et emploi.

Ressources. Pour les étudiants qui ont un petit boulot à côté de leurs études, Marine Le Pen propose un complément de revenu de 200 à 300 euros par mois mais uniquement pour les Français et sous condition de réussite aux examens. Par ailleurs, Marine Le Pen propose d'exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans. Emmanuel Macron veut, lui, poursuivre la mise en place du contrat d'engagement jeune pour accompagner les 16-25 ans à trouver une formation ou un emploi en échange d'une allocation de 500 euros par mois. Il a annoncé vouloir mettre en œuvre une réforme des bourses mais n'a pas donné de détails sur ce sujet.

Conditions de vie. Emmanuel Macron offrira le permis de conduire aux jeunes qui s'engagent dans le SNU . De son côté, Marine Le Pen veut rendre gratuits les transports ferroviaires pour les 18-25 ans aux heures creuses. Elle a par ailleurs l'intention de créer 20.000 logements étudiants par an. Des logements qui seront réservés aux étudiants français au nom de la priorité nationale. Enfin, s'il est réélu, Emmanuel Macron maintiendra le remboursement des consultations psy pour les étudiants et le pass culture.

Formations. Marine Le Pen promet un chèque formation aux jeunes alternants de 230 à 330 euros par mois. Le président sortant veut, lui, rémunérer les stages des lycéens professionnels. Des stages dont la durée sera augmentée de 50%. Il souhaite par ailleurs ouvrir des places en BTS, BUT et licences professionnelles qui correspondent à des besoins en matière d'emploi et veut au contraire réguler les filières qui n'ont pas assez de débouchés.