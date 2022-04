L'ex-Premier ministre, qui œuvre pour la réélection du chef de l'État, ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de l'entourage d'Emmanuel Macron et pourrait être un frein à la création d'un grand mouvement regroupant la majorité présidentielle.

Edouard Philippe a été Premier ministre d'Emmanuel Macron de 2017 à 2020. © AFP / Christian Hartmann

Ils auront été les deux Premiers ministres du quinquennat Macron. Jean Castex se déploie dans les meetings et les médias pour soutenir Emmanuel Macron. Edouard Philippe aussi, avec six déplacements au compteur avant le premier tour, en attendant, jeudi, sauf changement de dernière minute, la visite du candidat, dans sa ville du Havre. La présidentielle dans le viseur, mais forcément aussi un œil sur les législatives.

Car l'ex-Premier ministre, entend peser : à la tête d'Horizons, son parti créé il y a sept mois, et auquel adhèrent plus de 700 maires et élus locaux. Sauf qu'Emmanuel Macron ne veut pas de dispersion, et, s'il est réélu, souhaite un seul "grand mouvement" qui englobe toute la majorité.

Tout donner pour la réélection ?

Jusqu'au 24 avril, Edouard Philippe, donc, n'a qu'un agenda... Tout donner pour faire réélire celui qui l'a nommé à Matignon en 2017 : "Parce que la France ne sera pas la même si est présidée par Madame Le Pen, ou si elle continue à être présidée par le Président de la République", déclarait, dès dimanche soir, Edouard Philippe, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Edouard Philippe est "mobilisé" comme jamais, "en campagne tous les jours contre l’ennemi Le Pen", "projet contre projet", disent ses proches. Mais hors campagne, l’ex-Premier ministre n'arrive toujours pas à convaincre de sa totale loyauté. Son discours devant ses troupes, debout sur une chaise dans un café situé en face de l'Arena, le jour du grand meeting d'Emmanuel Macron à Nanterre, a déplu. Car son parti, Horizons, apparaît comme un obstacle sur la route du parti unique annoncé par le Président. " L'espace du centre-droit, c'est Macron, et lui seul" , persifle un ministre issu des LR. " On n'a pas besoin d'une autre formation à côté. "

Et c'est vrai qu'il y a embouteillage côté droit. Jean-Louis Borloo la semaine dernière, Nicolas Sarkozy hier... Quelle est donc aujourd'hui la valeur ajoutée d'Edouard Philippe ? A quoi bon passer par Horizons pour les futurs ralliés ? L’exemple d’Eric Woerth, qui s’est directement mis au service d’Emmanuel Macron, affaiblit sa démarche. "Edouard, tu as choisi de faire ton écurie, tu finiras palefrenier", lui a dit récemment un très proche d'Emmanuel Macron.

La nomination de Philippe, "trois ans de cohabitation"

D'autant que la priorité, compte tenu du score de Jean-Luc Mélenchon, c'est désormais d'aller chasser à gauche. Or, Edouard Philippe plaidait à l'automne pour une retraite à 67 ans ! Et au Havre, c'est le candidat Insoumis qui est arrivé en tête. Certains cadres d’Ensemble Citoyens ! (la "maison commune" qui regroupe les différentes composantes de la majorité, mais peine à exister) redoute la lutte des places pour les législatives. "Sa nomination en 2017 à Matignon fut un fantastique coup électoral, mais ça nous a valu trois ans de cohabitation derrière !", lâche l’un d’eux. Pour un ministre passé par les LR, il ne fait aucun doute qu’Edouard Philippe "sera le dauphin, mais ça ne doit pas être synonyme de cinq ans de chantage !"

Autant d’amabilités qui laissent de marbre les amis d’Edouard Philippe. "Pourquoi perdre autant de temps et d’énergie à lui casser les reins, alors que le seul risque aujourd’hui, le seul adversaire, c’est Le Pen !", regrette un proche du maire du Havre. Jalousie mal placée ? "Ils sont rares, ceux qui, comme lui, ont un rapport aux Français, et attirent autant de monde dans nos meetings", constate un dirigeant de La REM.

"Edouard a participé à un moment de dépassement politique, toute la question est de savoir comment ce dépassement va se structurer aux législatives", anticipe un ami proche du maire du Havre, ville dont il entend bien rester maire. C’est seulement dans le scénario d’une victoire de Marine Le Pen qu’Edouard Philippe envisagerait le contraire : une nouvelle candidature aux législatives pour affronter les extrêmes.