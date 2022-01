La Commission Bronner a remis ce mardi à Emmanuel Macron son rapport sur la lutte contre la désinformation en ligne. Les experts dressent une liste de 30 préconisations : création d'une "Grande cause nationale" de l'éducation aux médias, d'un mécanisme de gestion de crise ou encore de signalements auprès du CSA.

La Commission Bronner recommande notamment de renforcer l'éducation aux médias. © Maxppp / PHOTOPQR/NICE MATIN

Fausses informations, désinformation, infox, fake news... autant de nouveaux termes qui sont nés avec le numérique, cet outil qui donne accès à une masse inédite d'informations mais qui conduit aussi à une "saturation" et une "dérégulation du marché de l’information en ligne", décrivent les membres de la Commission Bronner dans leur rapport remis à Emmanuel Macron, mardi.

Cette commission "Les Lumières à l’ère Numérique" a été lancée en septembre à la demande du Président. Pendant trois mois, 13 spécialistes du sujet - juristes, journalistes, sociologues, anthropologues, historiens - se sont penchés sur la question de la désinformation en ligne, sous la houlette de Gérard Bronner, spécialiste de sociologie cognitive et professeur de sociologie à l’Université de Paris-Diderot. Initialement membre de l'équipe, le professeur de médecine Guy Vallancien a renoncé en octobre à participer aux travaux après une polémique. Il est mis en cause notamment par la pneumologue et lanceuse d'alerte Irène Frachon pour avoir "nié la gravité" de l'affaire du médicament Mediator.

Les membres de la Commission Bronner tirent de leurs travaux une liste de 30 recommandations visant "à limiter la propagation des contenus qui nuisent à la vie démocratique, dissuader les comportements malveillants, sanctionner les pratiques illicites, améliorer la prévention des risques et renforcer la vigilance des utilisateurs".

Développer l'esprit critique et l'éducation aux médias

La première des recommandations de la Commission Bronner est de "soutenir et renforcer en France la recherche scientifique sur la désinformation en ligne et sur les ingérences numériques étrangères". Dans ce cadre, elle préconise par exemple d'attribuer des crédits de recherche et de créer des postes.

L'enjeu est aussi de développer l'esprit critique des utilisateurs d'Internet, et particulièrement des réseaux sociaux. En ce sens, l’Éducation nationale "a un rôle essentiel à jouer", estiment les membres de la Commission. Mais les initiatives en matière d’éducation aux médias et à l’information (EMI) et de pédagogie de l’esprit critique sont "disparates", regrettent-ils. Ils préconisent donc la création d'une "cellule interministérielle dédiée au développement de l’esprit critique et d’une EMI tout public", qui associerait ministères, associations, médias ou encore bibliothèques.

La Commission préconise également "la systématisation de la formation en milieu scolaire", "dès l’école primaire et jusqu’après le secondaire". Elle recommande par exemple de "renforcer de manière significative le réseau de référents et coordinateurs académiques".

Mais le développement de l'esprit critique est aussi l'affaire de la société civile, estime la Commission, qui recommande "des actions de sensibilisation" dans les établissements scolaires mais aussi auprès des élus locaux, des collectivités locales ou encore des responsables de bibliothèques. Enfin, elle ajoute dans ses préconisations la création d’une "Grande cause nationale pour le développement de l’esprit critique et l’EMI".

Adapter les outils juridiques à la viralité d'Internet

Dans la bataille contre la désinformation, la Commission Bronner appelle à une adaptation de notre arsenal juridique. Elle préconise notamment de le compléter en introduisant un nouvel article de loi "engageant la responsabilité civile du diffuseur de mauvaise foi d’une fausse nouvelle préjudiciable". Elle pourrait "notamment être proportionnée au niveau de viralité de la diffusion et de la popularité numérique de son auteur", écrivent les membres de la Commission.

Face aux délais "inadaptés à la réaction rapide qu’exige la diffusion virale de certaines fausses nouvelles", le rapport recommande également de compléter l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986, pour prévoir notamment que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (désormais intégré dans l'Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) "peut être saisie par toute personne ayant rencontré une difficulté pour obtenir l’intervention et la coopération d’une plateforme afin de prévenir ou stopper la diffusion massive d’un contenu susceptible de véhiculer une fausse nouvelle pouvant troubler l’ordre public, ou pour contester une décision affectant l’un de ses contenus".

La Commission recommande également d'exiger des plateformes qu'elles ouvrent l'accès à leurs données aux scientifiques. Enfin, elle préconise de mettre en place un organe d’expertise extérieur avec lequel les plateformes pourraient signer une convention leur permettant "de soumettre le cas à ces experts extérieurs dont elles s’engageraient à suivre l’avis".

Privilégier les contenus de qualité

Pour les membres de la Commission, il est également essentiel de revoir le fonctionnement des plateformes et notamment leurs algorithmes. Ils préconisent de désactiver par défaut les référencements algorithmiques qui privilégient l'apparition des contenus populaires dans les fils d'actualité, plutôt que celle des contenus de qualité. Ils recommandent aussi de "donner plus d’influence à la compétence en mettant en avant les comptes d’experts et en amplifiant leur contenu".

La Commission invite également à responsabiliser davantage les influenceurs, à se prémunir contre la sur-modération en analysant plus finement les signalements d’utilisateurs ou encore, encourage le dialogue entre les plateformes et les institutions scientifiques afin de mettre en avant, sur certains sujets, l'existence d'un consensus scientifique.

Responsabiliser les entreprises

Constatant que la publicité de certaines marques finance, souvent à leur insu, la désinformation, le rapport de la Commission recommande de responsabiliser les entreprises. Les spécialistes du sujet préconisent de "promouvoir l’investissement publicitaire responsable des entreprises" en encourageant le recours à des "listes d’exclusion et d’inclusion de sites web", "telles que celles élaborées par exemple par NewsGuard, Global Disinformation Index ou Storyzy". Le but étant "d’assécher de manière considérable l’économie des infox".

La Commission appelle également les plateformes participatives ou les chaînes YouTube monétisées à adopter des bonnes pratiques. Elle invite à les inciter "à faire appel à des sociétés fournissant des évaluations de crédibilité de sites internet ou à obtenir un label reconnu intégrant le souci de ne pas financer des sites toxiques". Cette incitation pourrait "prendre la forme d’un droit à un abattement fiscal sur le bénéfice imposable de ces entreprises", cite en exemple le rapport.

Enfin, les membres de la Commission Bronner recommandent aux sites de presse généraliste de "bannir de leurs espaces publicitaires les liens sponsorisés renvoyant vers des sites 'pièges à clics' de désinformation".

Organiser la défense internationale contre les opérations de désinformation

Face à la multiplication des opérations d’ingérences numériques étrangères, qui ont par exemple perturbé les campagnes présidentielles aux États-Unis depuis 2016 et ont aussi touché la France, la Commission Bronner recommande de prendre des mesures au niveau national et international.

Au niveau national, elle préconise notamment d'analyser les campagnes de désinformation passées "afin de protéger l’intégrité des prochains processus électoraux". Elle invite aussi à mettre en place "un dispositif de coopération entre plateformes, institutions et communauté académique pour réagir rapidement aux opérations détectées" et encourage le dialogue entre gouvernement, chercheurs, plateformes et journalistes.

Le rapport de la Commission invite également à une coopération internationale sur le sujet. La Commission suggère de créer un mécanisme de gestion de crise à l’échelle européenne ainsi qu'à faire des exercices de gestion de crise afin de réagir plus rapidement en cas d'attaque.

Enfin, les membres de la Commission Bronner recommandent "un régime de coopération exigeante avec les plateformes et la création d’un groupe de travail à l’OCDE dans un esprit de co-régulation". Le but étant de travailler à une harmonisation au niveau international de la législation sur les obligations des plateformes.