À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Franceinter.fr fait le point sur les programmes des candidats à la présidentielle concernant la lutte contre les inégalités femmes-hommes.

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les candidats à la présidentielle déroulent leurs propositions en faveur des femmes. Tous se disent favorables à plusieurs mesures et ont des programmes, plus ou moins riches. Mais dans le débat politique, le sujet des inégalités est encore trop absent déplorent les spécialistes de la question.

"Malgré le nombre de candidates femmes à la présidentielle, le sujet des droits des femmes reste, pour la plupart des candidats, un sujet qui est absent ou pas suffisamment traité à nos yeux ou cela va dans la mauvaise direction", explique Alyssa Ahrabare, porte-parole d'Osez le féminisme, qui a publié lundi un "féministomètre" qui décrypte les programmes des candidats. "D'une façon générale, la campagne est un peu écrasée par l'actualité et ce sujet ne ressort pas de façon déterminante", abonde Catherine Bonneville-Morawski, fondatrice du cabinet de conseils Eragina, spécialiste de la question de l'égalité professionnelle.

"Il faudrait avoir une vision transversale des droits des femmes et pas simplement les traiter comme un sujet annexe qui va venir ponctuellement le 8 mars ou le 25 novembre pour faire des effets de communication, comme ça a été le cas pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron", conclut Alyssa Ahrabare. L'association Osez le féminisme attend "des mesures fortes pour lutter contre la précarité des femmes car les métiers du soin et du lien, largement féminisés, sont sous-payés, et les temps partiels sont subis à 80% par les femmes" et "un milliard d'euros rien que pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles".

Voici les propositions des 12 candidats, à 33 jours du 1er tour de la présidentielle.

Nathalie Arthaud

Pour la candidate de Lutte ouvrière, "le combat pour le socialisme et la lutte contre l’oppression de la femme sont ainsi étroitement liés". "La lutte contre l’oppression des femmes fait partie de notre combat de militants communistes révolutionnaires", est-il écrit sur son site Internet. "Elle est liée à notre combat contre l’exploitation capitaliste, car le patronat s’appuie sur toutes les inégalités, et en particulier celle entre hommes et femmes, pour tirer les salaires et les conditions de travail vers le bas et diviser le monde du travail." Nathalie Arthaud entend donc continuer ce combat en s'opposant "à ceux qui remettent en cause le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG)" ou encore "aux pressions pour le port du voile", "dans la mesure de nos moyens, les femmes qui veulent rejeter ce symbole de soumission".

Nicolas Dupont-Aignan

Le programme du candidat de Debout la France concernant l'égalité entre les femmes et les hommes est axé sur la lutte contre les violences. Nicolas Dupont-Aignan entend mener une "politique de tolérance zéro pour les violences faites aux femmes". Cela passe par plusieurs mesures :

Mettre en place une formation obligatoire pour les personnels en contact avec les femmes victimes de violences, la création de tribunaux dédiés aux affaires de violences conjugales, l'instruction des dossiers en 72 heures, l'organisation d'un procès en quinze jours ou encore la généralisation du bracelet anti rapprochement aux conjoints ou ex-conjoints violents

Mettre en place des peines planchers envers les auteurs de violences faites aux femmes

Créer un centre d’hébergement d’urgence (par intercommunalité) pour répondre à la détresse des femmes victimes de violences

Renforcer les sanctions contre les propos et images misogynes allant jusqu’à l’appel à la violence, notamment dans les chansons

Mettre en place un vrai plan de lutte contre le harcèlement, notamment dans la rue, avec la création d’une amende spécifique dissuasive en plus des peines de prison

Le candidat souhaite aussi aider les femmes victimes à sortir des réseaux de prostitution, interdire tous signes d'appartenance religieuse dans les universités, hôpitaux et entreprises pour "libérer les femmes des 'prisons textiles'", favoriser les campagnes d’information sur la contraception ou encore "infléchir la politique de santé publique afin que l'offre de soins spécifiques aux femmes (gynécologie, maternité, accès à l'IVG, fréquence des tests de dépistage et de contrôle...) soit correctement assurée".

Nicolas Dupont-Aignan propose également des mesures économiques :

Créer un label "F-H", permettant un allégement de cotisations pour les entreprises respectant l'égalité salariale

Mettre en place un droit à la formation suite à un congé maternité ou congé parental pour faciliter les évolutions professionnelles

Créer un congé parental rémunéré à 75% du SMIC pour une durée de trois ans, réparti entre père et mère (au minimum neuf mois pour chacun des 2 parents). Utilisable une seule fois par couple pour un seul enfant (2ème ou 3ème)

Améliorer la protection des conjointes de commerçants, artisans et agriculteurs qui ont œuvré à l'activité de leur conjoint en validant plus souplement leurs trimestres de cotisation vieillesse

Anne Hidalgo

La candidate socialiste fait de "l'égalité réelle des salaires entre femmes et hommes" l'une des mesures phares de son programme. "L’égalité entre hommes et femmes ne doit plus seulement être inscrite dans la loi, elle doit devenir une réalité à la fin de mon quinquennat", écrit-elle. Dans ce cadre-là, Anne Hidalgo propose plusieurs mesures :

Rendre publique la liste des entreprises qui persistent à laisser perdurer les discriminations salariales envers les femmes

Imposer des pénalités à ces entreprises

Allonger le congé paternité à 16 semaines, dont six obligatoires

Conditionner les aides publiques aux entreprises à "un strict respect de critères sociaux et environnementaux", dont l'égalité salariale femme-homme. "Toute entreprise qui violerait cet engagement devra rembourser les sommes perçues à l’État ou aux collectivités territoriales concernées."

Porter auprès des partenaires européens l’idée d’un nouvel agenda social, un programme ambitieux notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes

Rétablir un ministère des Droits des femmes de plein exercice

Anne Hidalgo entend par ailleurs faire de "la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité" de son action. Elle souhaite ainsi :

Dédier plus d'un milliard d’euros à la lutte contre les violences faites aux femmes

Former les policiers, gendarmes, magistrats

Imposer la présence d'assistantes sociales dans les commissariats et les gendarmeries

Aggraver les sanctions pénales

Éloigner les conjoints violents

Mettre en place un accompagnement social et psychologique des femmes et des enfants témoins de violences

Prioriser dans le parc social des victimes de violences conjugales

Yannick Jadot

Le candidat écologiste propose toute une série de mesures visant à établir l'égalité entre les femmes et les hommes, à commencer par le rétablissement d'un ministère des droits des femmes. Yannick Jadot propose également de :

Multiplier par cinq le budget dédié aux droits des femmes

Imposer la parité à l'Assemblée nationale

Les entreprises de plus de 20 salariés et les administrations devront prouver qu’à poste et compétences égales, hommes et femmes touchent le même salaire. L’inspection du travail vérifiera qu’elles répondent à des critères en fonction d’une série d’indicateurs et leur délivrera une certification, à renouveler tous les trois ans

Les structures qui ne respectent pas l’égalité salariale encourent une amende de 330 euros par jour, du constat de l’infraction jusqu’à ce que les obligations en matière d’égalité soient remplies

Mettre en place d’un congé identique entre les 2 parents de 16 semaines dont 8 obligatoires, à répartir avant ou après l’accouchement

Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution et en faciliter la pratique en permettant qu'il soit réalisé par des sages-femmes, en allongeant son délai à 14 semaines, en supprimant la clause de conscience spécifique à l’IVG et en permettant un meilleur accès aux femmes sur les territoires désertés

Conditionner l'accès aux marchés publics, l'obtention des subventions publiques et celui des prêts garantis par l'État au respect de l’égalité salariale au sein de sa structure

Rendre obligatoire l'établissement d'un budget sensible au genre dans toutes les collectivités publiques ainsi qu'au niveau de l’État

Promouvoir une éducation non genrée et une culture de l’égalité dès l’enfance

Concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Yannick Jadot s'engage à investir un milliard d’euros dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il veut également :

Écarter les auteurs et les mis en examen pour des faits de violences sexistes et sexuelles de la composition du gouvernement, de leurs équipes et des postes de la haute fonction publique

Mettre en place des cellules d’alerte, d’écoute et d’accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles au sein des administrations publiques

Lancer un grand plan de formation au repérage des violences sexistes et sexuelles de l’ensemble des professionnels susceptibles d’être en contact avec des femmes victimes de violences

Mettre en place des tribunaux ainsi que des brigades spécialisées dans les violences de genre

Accorder le bénéfice de l’aide aux juridictionnelles aux victimes de violences conjugales et sexuelles dès le dépôt de plainte afin qu’elles puissent bénéficier d’une assistance et d’un suivi juridique

Améliorer les conditions du dépôt de plainte par la mise en en place des lieux d’accueil dédiés pour les victimes de violences au sein des commissariats et par un élargissement des possibilités de dépôt de plainte dans les hôpitaux et les espaces médicaux

Faciliter, pour les juridictions comme pour les victimes, l’attribution et le déploiement des dispositifs du téléphone grave danger et du bracelet anti-rapprochements

Tripler les places d’hébergement spécialisées à l’accueil des femmes et augmenter les financements aux associations de terrains

Lutter contre les violences obstétricales et gynécologiques via la formation des professionnels, des campagnes de sensibilisation ou encore un accès facilité aux procédures de signalements

Jean Lassalle

Pour Jean Lassalle, "comme pour toutes les discriminations, notamment sur les personnes en situation de handicap, l'État doit tout mettre en œuvre pour lutter contre ces inégalités de traitement", indiquait-il le 3 novembre dernier. Il propose alors de conditionner l'accès des entreprises aux subventions et aux marchés publics "à des progrès en la matière".

Marine Le Pen

Sur le plateau de LCI lundi soir, la candidate du Rassemblement national a reconnu que le mouvement #MeToo a "certainement" fait avancer les choses pour les femmes en permettant aux victimes violences de s'exprimer mais elle souligne que c'est à la justice et non à la presse déterminer qui est coupable ou non. Par ailleurs Marine Le Pen rejette les "néo-féministes" qui ont de la "haine à l'égard des hommes". Concernant la lutte contre les inégalités, voici son programme :

Juger les conjoints ou ex-conjoints violents dans des délais très brefs

Inscrire les personnes condamnées pour des faits qualifiés d’outrages sexistes par le Code pénal au fichier des criminels et délinquants sexuels

Revaloriser le salaire des sages-femmes et leur donner plus de responsabilités en matière de gynécologie pour permettre à toutes les femmes d'y avoir accès

Rembourser totalement la contraception, au-delà des 25 ans

Doubler l'allocation soutien familial

Par ailleurs, pour Marine Le Pen, il est essentiel d'éradiquer l'islamisme, qui "a pour ambition de remplacer nos mœurs et nos lois par d’autres qui reposent sur l'inégalité entre les hommes et les femmes".

Emmanuel Macron

Le président sortant ayant officialisé sa candidature jeudi dernier, son programme n'est pas encore défini. Sur le plateau de LCI lundi soir, il a esquissé quelques mesures concernant la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Il est d'abord revenu sur son bilan à l'issue de son quinquennat : "Si les Français me font confiance, la grande cause du prochain quinquennat sera encore l'égalité femmes-hommes parce que le travail n'est pas fini", a-t-il indiqué. Le candidat a ensuite annoncé vouloir "mettre en place un fichier des auteurs de violences conjugales", "réduire les délais de prise en charge", mettre en place un système de plainte en ligne ou encore doubler le nombre d'enquêteurs pour le porter à 4.000. Emmanuel Macron souhaite également mettre en place "un droit à la garde" pour aider les parents à garder leurs enfants.

Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France insoumise porte toute une série de mesures pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Jean-Luc Mélenchon propose de :

Imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions politiques, administratives, économiques, syndicales et associatives

Augmenter les sanctions financières et pénales à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale femmes/hommes (amendes et refus d’attribution de marchés publics)

Créer dans l’entreprise une commission de contrôle salarié sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Renforcer le planning familial

Lutter contre le temps partiel contraint qui touche à 80 % des femmes

Allonger la durée des congés parentaux et les rendre identiques pour les deux parents

Allonger à quatorze semaines le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) et supprimer la double clause de conscience des médecins

Rembourser le traitement hormonal de la ménopause

Abolir la prostitution et garantir la dignité de la personne

Organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaires, de conditions de travail et de parcours professionnels les métiers occupés majoritairement par des femmes dans les secteurs du soin, du lien et du contact

Sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, Jean-Luc Mélenchon souhaite :

Adopter une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes

Allouer un milliard d'euros de budget à cette lutte, notamment en matière de formation et de places d’hébergement

Mettre en œuvre un plan de lutte contre le harcèlement sexiste et les agressions sexuelles dans les transports collectifs

Valérie Pécresse

La candidate des Républicains à la présidentielle a présenté plusieurs mesures lundi, à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Elle propose notamment d'organiser "une conférence des salaires avec l'ensemble des entreprises pour vérifier que l'égalité salariale femmes-hommes est une réalité". Les entreprises qui "ne respectent pas" cette égalité "devront faire des plans de rattrapage pour qu'à poste de responsabilité égal, on gagne la même chose". Valérie Pécresse propose par ailleurs de :

Augmenter les salaires de 3% via une baisse des cotisations retraite "pour que le travail paie davantage" et que les "métiers de première ligne soient mieux rémunérés"

Lutter contre les violences conjugales en créant une juridiction spécifique pour protéger les victimes de ces violences qui instruira en 72 heures et rendra des ordonnances de protection en six jours

Soutenir les parents solos en défiscalisant les pensions alimentaires du parent seul. 97% sont des mères qui perdent en moyenne 20 % de leur niveau de vie après une séparation

Instaurer un congé parental aménageable pour chaque parent, qui pourra être pris dans les entreprises de plus de 50 salariés à différents âges de l’enfant jusqu’à ses 18 ans

Généraliser les distributeurs de protections périodiques dans les universités

Moins taxer les protections périodiques pour les rendre moins chères

Distribuer des kits d'hygiène pour les femmes sans domicile fixe

Sur le plateau de LCI, Valérie Pécresse a par ailleurs annoncé que sous son quinquennat, aucun ministre mis en examen pour des faits de violences envers les femmes ne sera maintenu à son poste.

Philippe Poutou

Le candidat du NPA veut lutter "contre les oppressions et les discriminations" et pour "l'égalité des droits et l'émancipation".

Avortement et contraception libres, gratuits et accessibles

Créer des centres IVG et des maternités partout sur le territoire

Allonger le délai légal de l'IVG à 24 semaines

Égalité des salaires

Des moyens pour accueillir les femmes victimes de violences (logement d’urgence, formation des personnels...)

Droit d’asile pour les victimes étrangères de violences patriarcales

Abroger les lois discriminant les musulmanes

Mettre en place une éducation antisexiste, à la sexualité et au consentement

Fabien Roussel

La fin des inégalités, des violences et de la société patriarcale fait partie des objectifs du candidat communiste. D'après Fabien Roussel, "l'heure de la révolution féministe" a sonné. Il souhaite :

Créer un ministère des droits des femmes de plein droit

Les entreprises disposeront d’un an pour mettre en œuvre l'égalité salariale, faute de quoi un administrateur judiciaire le fera à la place de l’employeur

Mettre un terme aux temps partiels

Systématiser la méthode "CLERC", contre les discriminations existantes dans l’évolution des carrières et les différences de promotion entre les femmes et les hommes

Obliger les entreprises à mettre en place l'égalité du déroulement de carrière

Inscrire l'IVG dans la Constitution

Garantir l'accès libre et gratuit à la contraception, sous toutes ses formes et sur tout le territoire

S'aligner avec les pays européens les plus progressistes sur le délai de recours à l'IVG

Donner les moyens pour abolir la prostitution, avec le financement des parcours de sortie, l’hébergement d’urgence, une allocation mensuelle et la régularisation des personnes en situation dite irrégulière

Rendre gratuites les protections hygiéniques et installer des distributeurs dans tous les lieux et établissements publics

Rouvrir des maternités de proximité

Lancer un plan de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales

Garantir un congé parental pour les deux parents s'alignant sur la durée actuelle du congé maternité

Lancer un plan pour la formation médico-sociale des professionnels de santé sur les maladies et symptômes spécifiques des femmes

Lancer un plan d'action contre les stéréotypes de genre

Le candidat communiste a aussi développé un programme concernant la lutte contre les violences :

Dédier un milliard d'euros sera affecté à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Donner accès gratuitement et partout aux victimes et co-victimes de violences sexuelles et conjugales aux soins en psycho-traumatologie

Ouvrir des lieux d'accueil et de conseil des victimes et co-victimes de violences sexuelles et conjugales à l'échelle des communes, des agglomérations ou des départements

Les crimes sexistes et sexuels relèveront d’une cour d’assises, et non d’un tribunal correctionnel

Les parquets devront requérir une peine d'inéligibilité pour les élus condamnés pour violences sexistes et sexuelles

Éric Zemmour

Le candidat Reconquête! axe essentiellement son "programme pour les Françaises" sur une politique nataliste :

Permettre aux deux parents de se répartir librement le temps de congé parental et faciliter les modes de garde alternatifs

Créer 60.000 places de crèche supplémentaires sur le quinquennat

Donner la priorité aux mères célibataires françaises pour l'obtention de logements sociaux et les places en crèche

Augmenter les pensions de réversion pour les veuves en augmentant la part du conjoint décédé de 54% à 75%

Le reste du programme est consacré à la lutte contre les violences :

Automatiser le port de bracelets anti-rapprochement pour les personnes condamnées pour des violences conjugales

Augmenter le nombre de places dédiées aux victimes de violence conjugale dans les centres d'hébergement

Mettre en place des peines planchers pour tous les crimes et délits, dont ceux commis par des conjoints violents

Expulser tous les criminels et délinquants sexuels étrangers comme binationaux

