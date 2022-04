Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui récoltent 0% des suffrages dans un village, 100% dans d'autres, ou encore les deux à égalité dans 420 communes. Le second tour de la présidentielle a donné son lot de résultats surprenants ou cocasses. Revue de détails.

Dans 420 communes, les électeurs n'ont pas réussi à les départager © AFP / Jean-Marc Barrere / Hans Lucas

Le score définitif du second tour de la présidentielle est sans appel. Emmanuel Macron est élu président de la République avec 58,5% des suffrages contre 41,5% pour Marine Le Pen. Mais le président sortant a obtenu 100% des suffrages dans trois communes d'Occitanie, quand la candidate RN n'a eu ce score que dans une commune, dans la Meuse. Marine Le Pen est en tête dans le fief de Jean Castex et du Général de Gaulle, mais son adversaire domine dans celui de Louis Aliot et fait un raz-de-marée à l'étranger. Il y a aussi des communes où les deux candidats sont arrivés à égalité. Sans oublier ceux où des citoyens ont plébiscité Zinedine Zidane et Mylène Farmer. Voici ce que l'on peut retenir pour le second tour de la présidentielle, ce dimanche 24 avril.

Emmanuel Macron gagne au nombre de suffrages, mais Marine Le Pen gagne au nombre de communes. La candidate du Rassemblement national arrive en tête dans 18 156 villes et villages contre 16 922 pour Emmanuel Macron.

En revanche, elle ne remporte que 23 départements (hors Outre-mer).

Dans son fief de Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a réussi un gros score : 67,15% des voix.

Au Touquet-Paris-Plage (lieu de résidence d'Emmanuel Macron), le président sortant a été plébiscité à hauteur de 78,43%.

Il a aussi gagné, d'une courte avance (52,02%) à Perpignan, la ville du maire RN et porte-parole de Marine Le Pen, Louis Aliot .

À Cintegabelle, terre socialiste et ancien fief de Lionel Jospin, Marine Le Pen est première avec 50,62% des suffrages.

Belle prise : elle l'emporte à Prades , la ville du Premier ministre, Jean Castex, avec 51,33% des suffrages.

La candidate RN, comme au premier tour, a obtenu le plus de voix dans le lieu historique du gaullisme, à Colombey-les-Deux-Eglises, avec 56,73%.

À Éourres (Hautes-Alpes), village où Jean-Luc Mélenchon avait obtenu son meilleur score (91,03%), c'est Emmanuel Macron qui l'emporte, mais de justesse avec 23 votes contre 21 pour Marine Le Pen.

Dans seulement deux (petites) communes, les électeurs n'ont donné aucune voix à Emmanuel Macron : Alzi (Haute-Corse) et Ornes (Meuse). Il y en avait 33 au premier tour.

À Ornes justement, Marine Le Pen obtient 100% des suffrages (7 voix).

Mais dans le petit village d'Alzi, sur les 34 électeurs inscrits, un seul s'est déplacé aux urnes, soit 97,06% d'abstention. Emmanuel Macron comme Marine Le Pen sont à 0%, car le bulletin de cet iconoclaste électeur est compté comme nul.