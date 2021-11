Depuis ce mercredi 9h22, chaque femme qui travaille le fait gratuitement si l'on compare sa rémunération à celle d'un homme. Les Glorieuses, association militant pour l'égalité salariale, interpelle tous les candidats et candidates à l'élection présidentielle en leur demandant quels sont leurs engagements sur le sujet.

Une affiche collée sur un mur à Paris le 8 juin 2020. © AFP / Amaury Cornu

"Si on continue à ce train là, l'égalité, on l'aura à partir de 2234 au moins" estime sur France Inter Rebecca Amsellem, économiste, cheffe d'entreprise et créatrice de la newsletter "Les Glorieuses". À 9 heures 22 précises, les femmes en France commenceront à travailler gratuitement du fait des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. "En 2022, on ne peut pas faire une campagne présidentielle sans s'intéresser aux droits des femmes. C'est aujourd'hui une des inégalités criantes entre les femmes et les hommes en France, c'est les inégalités économiques" poursuit Rebecca Amsellem. Elles interpellent tout les candidat.e.s à la présidentielle afin qu'ils et elles s'engagent sur une série de mesures destinées à faire disparaître les inégalités de salaires et de traitement en entreprises.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Rien de concret encore pour Anne Hidalgo

À gauche, la question de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes est un véritable marqueur. François Hollande, Président de la République, tient l’une de ses promesses de campagne en août 2014 avec une loi pour l’égalité réelle. Pour la première fois, des sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale et la parité seront appliquées. Les associations féministes regrettent toutefois que le cas des travailleuses précaires ou en temps partiels subis n’ait pas été traité, que le dispositif ne concerne que les structures de plus de 50 salariés.

Aujourd’hui, la candidate du PS, Anne Hidalgo, ancienne inspectrice du travail, entend muscler le dispositif et cela passe par une revalorisation des salaires conséquente mais on attend encore le détail de ses préconisations pour parvenir à réduire cet écart qui s'est encore creusé entre les rémunérations des hommes et des femmes. Il est à présent de 16,5%.

Jean-Luc Mélenchon souhaite concerner toutes les entreprises

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle, veut obliger les entreprises à s’engager à réduire les inégalités en étendant le dispositif à toutes les entreprises et pas seulement à celles de plus 50 salariés. Avec de fortes sanctions financières en cas de manquements.

Yannick Jadot sur la même ligne que LFI

L’écologiste Yannick Jadot reprend aujourd’hui à son compte les propositions de l’écoféministe Sandrine Rousseau qui est sur une ligne tout aussi intransigeante que celle de La France Insoumise (rebaptisée pour l'élection Union Populaire). Considérant que la domination du patriarcat sur l'économie explique en partie la situation de faillite dans laquelle se trouve le climat et la planète.

À droite, ni annonce, ni proposition

Valérie Pécresse tout comme Xavier Bertrand (qui par ailleurs ont été condamnés en 2019, ainsi que le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian pour non respect de la parité dans les nominations au sein des régions qu'ils président) répondent plus volontiers places de crèche, défiscalisation des pensions alimentaires sans prôner de mesures très coercitives pour les employeurs.

Des idées, sans approfondir, pour le RN

Marine Le Pen est revenue sur son idée de salaire pour les femmes au foyer de 2012. Cette proposition avait déclenché un tollé chez les militant.e.s de l'égalité hommes-femmes. Elle défend désormais l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sans préciser davantage les moyens d'y accéder.

Macron et la promesse du "name and shame" en 2017

Quant à la macronie, son candidat en 2017 envisageait des testings, du "name and shame" (mise au banc publique) pour les entreprises récalcitrantes. Force est de constater que les mises au ban sont restées plutôt discrètes. Même s'il existe depuis 2018, un index de l'égalité professionnelle mis en place en 2018 par Muriel Pénicaud. Depuis mars 2021, toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de publier leur index sur le site web du ministère du travail.

Au sein du gouvernement, il y a deux ministères vertueux en la matière, celui de Roselyne Bachelot la ministre de la culture et celui d'Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Mais il reste beaucoup à faire estiment les militants de la cause de l'égalité. Et le temps de ce gouvernement est compté.