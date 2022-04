Emmanuel Macron a été réélu dimanche avec plus de 58% des voix, d'après les premières estimations. De nombreux élus avaient appelé à voter pour le président sortant afin de faire barrage à l'extrême droite. Dans quelle mesure les électeurs ont-ils suivi les consignes de vote ?

Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% des voix d'après les premières estimations. © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas

Avec 58,8% des voix, Emmanuel Macron a été réélu président de la République dimanche soir, d'après les estimations Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, Les Chaines Parlementaires et Le Parisien. Après le premier tour, les candidats perdants Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon avaient appelé à faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. "Je sais que nombre ont voté pour moi non pas pour mes idées mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite", a d'ailleurs noté Emmanuel Macron lors de son discours au Champ de mars après sa réélection. Pour qui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Valérie Pécresse au premier tour ont-ils voté au second ? Voici les estimations d'Ipsos-Sopra Steria.

La part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ayant voté pour Marine Le Pen augmente

Le vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon était un enjeu crucial du second tour, le candidat insoumis étant arrivé troisième du premier tour avec près de 22% des voix. D'après le sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria du 21 au 23 avril, 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour Emmanuel Macron au second tour. En 2017, ce chiffre s'élevait à 52%. La part de vote pour Marine Le Pen passe de 7% en 2017 à 17% en 2022. Le pourcentage de votes blancs ou d'abstention parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon est stable, à 41%.

73% des électeurs d'Éric Zemmour ont voté pour Marine Le Pen

Le candidat Reconquête! Éric Zemmour, arrivé quatrième du premier tour (7,07% des voix), avait appelé à voter pour Marine Le Pen au soir du premier tour. 73% de ses électeurs ont suivi cette consigne de vote en glissant un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, d'après le sondage Ipsos-Sopra Steria. 17% ont voté blanc ou se sont abstenus et 10% ont voté pour Emmanuel Macron.

53% des électeurs de Valérie Pécresse ont voté pour Emmanuel Macron

La candidate des Républicains, arrivée en cinquième position du premier tour (4,78% des voix), avait appelé à voter pour Emmanuel Macron et lui a adressé ses "félicitations républicaines" dimanche soir. 53% de ses électeurs ont voté pour le président sortant, 29% ont voté blanc ou se sont abstenus et 18% ont voté pour Marine Le Pen.

En 2017, 48% des électeurs de François Fillon avaient voté pour Emmanuel Macron et 20% pour Marine Le Pen.

Le candidat écologiste (4,63% de voix au premier tour) avait appelé à voter Emmanuel Macron le soir-même du premier tour. Il a été suivi par 65% de ses électeurs. Par ailleurs, 29% ont voté blanc ou se sont abstenus et 6% ont voté pour Marine Le Pen.