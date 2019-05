Les bureaux de vote pour les élections européennes 2019 viennent d'ouvrir, vous avez écouté toutes les interviews, regardé tous les débats, lu tous les programmes... Mais vous ne savez pas exactement comment se déroule le vote ? Voici notre guide pour tout savoir sur le scrutin européen du 26 mai.

Bureau de vote à Hambourg (Allemagne) © AFP / CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance

74

C'est le nombre d'eurodéputés que la France va envoyer au Parlement européen... En tout cas, ceux dont on est sûr à 100 % qu'ils iront bien à Strasbourg. Car si le Royaume-Uni finit par quitter l'Union européenne, il y en aura 5 de plus.

705

Le nombre total d'eurodéputés qui seront désignés lors de cette élection. Bon, évidemment, là aussi tout dépend de ce qui arrivera au Brexit : si le Royaume-Uni reste finalement dans l'Union européenne, ce chiffre pourrait revenir à 751 (le nombre de siège jusqu'ici, et le maximum autorisé par les traités).

47,1 millions

Le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales en France pour ce scrutin (sur un potentiel de 50,1 millions). Parmi eux, les 756 000 jeunes nés entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 qui ont été enregistrés d’office à leur majorité. Sachez aussi que les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes sur les listes.

34

Le nombre de listes en lice pour cette élection en France, un record. Attention, parmi ces listes, seules certaines sont assurées d'avoir suffisamment de bulletins dans les bureaux de vote (en effet, leur impression est à la charge des têtes de liste, et les plus modestes sont dans l'incapacité de les fournir). Si vous craignez de ne pas trouver le bulletin de votre favori, il faudra l'imprimer vous-mêmes : on vous explique comment faire ici.

5 %

Le score minimum à obtenir pour avoir un siège au Parlement européen. Toute liste qui obtient ce score est donc assurée d'être représentée sur place. Parmi les perdants, seuls certains auront le droit au remboursement de leurs frais de campagne : il faut pour cela avoir obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

8h

L'heure de début du vote partout en France. Selon les communes, les bureaux fermeront entre 18 et 20h. Vous pouvez en savoir plus sur Internet, notamment sur le portail européennes de L'Internaute.

23h

L'heure à laquelle on connaîtra les premiers résultats au niveau européen. Impossible de donner d'estimation aussi large avant : tout ça à cause des Italiens, qui votent jusqu'à 23h, l'horaire le plus tardif de toute l'Union européenne. En revanche, les premiers résultats départementaux en France arriveront dès 20h.

1

Le nombre de tours que compte cette élection européenne. Autrement dit, on ne vote qu'une seule fois ce 26 mai, et après c'est terminé, fini, the end, terminado, game over, etc.

0

Le nombre de cartes d'électeur dont vous avez besoin pour voter : à partir du moment où vous êtes inscrit sur les listes électorales, la carte est accessoire. En revanche, il vous faudra au moins 1 pièce d'identité, pensez-y en vous dirigeant vers votre bureau de vote !