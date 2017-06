Les Français ont voté ce dimanche pour désigner les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour le quinquennat à venir.

Le second tour des élections législatives avait lieu ce dimanche 18 juin © AFP / Eric Cabanis

Le nouveau visage de l'Assemblée nationale se dévoile, à l'issue du second tour des élections législatives ce dimanche. Après l'élection, dimanche, de quatre députés dès le premier tour, les prétendants des 573 autres sièges viennent d'être départagés.

Quelle participation ?

L'abstention a atteint un niveau record au premier tour des élections législatives, dimanche 11 juin, avec 51,29% des électeurs inscrits qui ont boudé les urnes. Traditionnellement, l'abstention s'est avérée plus importante au second tour qu'au premier sur les trois derniers scrutins législatifs, en 2002, 2007 et 2012.