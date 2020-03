Les élections municipales se sont déroulées, ce dimanche, dans un climat inédit, sur fond d'épidémie de coronavirus et d'importantes mesures de restrictions. Malgré tout, le premier tour a été maintenu. A partir de 20h ce dimanche, découvrez les résultats dans votre ville.

Le premier tour des élections avait lieu ce 15 mars (image d'illustration) © Radio France / Cécile Quéguiner

Les Français ont été nombreux à s'abstenir, ce dimanche, pour le premier tour des élections municipales. Avec la crise du coronavirus, et après les annonces d'Édouard Philippe samedi soir ordonnant la fermeture de la plupart des lieux publics et invitant les Français à rester chez eux, le taux d'abstention de cette élection est historique, avec à peine plus de quatre français sur dix qui se sont rendus aux urnes.

Dans près de 35 000 communes, les résultats du premier tour arriveront ce dimanche soir, à partir de 20h, en fonction de l'avancée des dépouillements. En association avec France Bleu, France Inter vous permet de découvrir les résultats dans votre commune, en entrant le nom de la ville ou son code postal dans le champ ci-dessous.

Les maires élus ou réélus dès le premier tour

Dès 20h dimanche, plusieurs candidats ont annoncé leur victoire au premier tour de l'élection. C'est le cas de Gérald Darmanin : le ministre de l'Action et des Comptes publics a été élu au premier tour à Tourcoing. Même élection au premier tour pour Franck Riester, le ministre de la Culture, candidat à Coulommiers en Seine-et-Marne.

Les maires RN de Hénin-Beaumont et Fréjus, Steeve Briois et David Rachline, ont pour leur part été élus dès le premier tour, de même que le maire sortant (divers droite) d'Ajaccio Laurent Marcangeli, réélu avec 53,2% des voix.

Et à Denain (Nord), la maire sortante PS Anne-Lise Dufour-Toninin a annoncé une victoire "très nette" face au porte parole du RN, Sébastien Chenu.

Les estimations dès 20h

A Perpignan, où le député RN Louis Aliot briguait la mairie, il arrive en tête des estimations Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et les Chaînes Parlementaires, avec 35,2% des voix. Viennent ensuite Jean-Marc Pujol (LR) avec 18,7%, Agnès Langevine (EELV-PS) avec 14,6% et Romain Grau (LREM) avec 12,9%.

Au Havre, le Premier ministre Édouard Philippe est mis en ballottage avec 43% des voix. Il devance le candidat PCF Jean-Paul Lecoq (34%).

A Lille, la maire sortante Martine Aubry est en tête du premier tour selon nos estimations, avec 28,8% des voix. Elle est suivie par Stéphane Baly (écologiste) avec 24,3% et Violette Spillebout (LREM-MoDem-UDI) avec 17,2% des voix.

Dans la ville de Rouen, marquée il y a quelques mois par l'explosion de l'usine Lubrizol, le candidat PS Nicolas Mayer-Rossignol est en tête avec 29,9%, suivi par Jean-Michel Bérégovoy (EELV-PCF) à 23,9%, Jean-Louis Louvel (LREM-LR-MoDem) avec 16,4% et Jean-François Bures (DVD) à 10%.

A Rennes, la liste soutenue par le Parti socialiste et le PCF et conduite par Nathalie Appéré est en tête du premier tour avec 32,3% des voix. La liste de Matthieu Theurier, soutenue par Europe Écologie-Les Verts et l'UDB, est deuxième avec 25,5%. La liste LREM-UDI conduite par Carole Gandon est troisième avec 14,5%, suivie par la liste DVD-LR de Charles Compagnon (12,1%).