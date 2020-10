L'actuelle du Logement l'a indiqué samedi matin, invitée du 6/9 de de France Inter. "Dans la crise que nous vivons, je pense que c'est vraiment le moment de porter ses valeurs", a-t-elle dit.

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, invitée de France Inter. © Radio France / France Inter

Le ministre du Logement Emmanuelle Wargon souhaite se présenter aux élections régionales dans le Val-de-Marne (Île-de-France) et "conduire la campagne" de la majorité, a-t-elle indiqué samedi, invitée du 6/9 de France Inter. "Je souhaite m'engager encore plus fortement en me présentant aux élections donc je souhaite, mais évidemment rien n'est décidé pour l'instant, conduire la campagne des régionales dans le Val-de-Marne", a déclaré la ministre.

Si sa candidature se confirme, elle défendrait les couleurs de La République en marche et du parti social-démocrate Territoire de Progrès, dont elle est adhérente. "Dans la crise que nous vivons - non seulement la crise sanitaire, mais la crise politique et républicaine suite à cet assassinat (du professeur Samuel Paty), je pense que c'est vraiment le moment de porter ses valeurs", a-t-elle justifié. "Mes valeurs sont le respect de la laïcité et des valeurs républicaines et une mobilisation générale face à ce délitement et à tous ces accommodements, donc je pense que c'est vraiment un moment où il faut s'engager politiquement", a ainsi défendu la ministre.

Plusieurs ministres bientôt en campagne ?

Les élections régionales doivent se tenir en mars et plusieurs ministres pourraient entrer dans la course, comme le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer dans la région Île-de-France ou encore ses homologues aux Anciens combattants Geneviève Darrieussecq (Modem) et aux Transports Jean-Baptiste Djebbari (LREM) en Nouvelle-Aquitaine.