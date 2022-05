La nouvelle Première ministre Élisabeth Borne a-t-elle déjà eu sa carte au Parti socialiste ? Plusieurs médias l'écrivent. Mais le PS ne retrouve pas trace d'une adhésion. Et la com' de Matignon ne répond pas.

Élisabeth Borne a été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie entre avril 2014 et mai 2015. © Maxppp / WOSTOK PRESS

La nouvelle Première ministre Élisabeth Borne a-t-elle été membre du Parti socialiste au cours de sa carrière, comme l'affirment plusieurs médias et, par ailleurs, une poignée d'élus de droite (Éric Ciotti parle d'une "technocrate socialiste"), bien contents de faire le pont entre Macron et Hollande ? Depuis la nomination de l'ancienne ministre du Travail à Matignon, l'information circule... à tort et à travers.

Posons les journaux sur la table. Ouest-France assure qu'elle "a longtemps milité au sein du Parti socialiste". Le Canard enchainé clame qu'elle est "une ancienne du PS". Comme l'AFP qui, dans plusieurs dépêches, la présentait mardi comme une "ancienne membre du Parti socialiste". Mais Le Monde assure mercredi que "la nouvelle première ministre (...) n'a jamais adhéré au Parti socialiste (PS)". Le mystère est entier.

Élisabeth Borne a travaillé auprès d'élus socialistes, comme Lionel Jospin ou Jack Lang, lorsqu'ils étaient ministres au début des années 1990. Elle a ensuite été conseillère au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin entre 1997 et 2002. Elle a également été directrice générale de l’urbanisme à la mairie de Paris, sous Bertrand Delanoë. Puis directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie, en 2014 et 2015. Un vrai CV proche du PS donc. Par ailleurs, elle se revendique de gauche - "Je suis une femme de gauche. La justice sociale et l’égalité des chances sont au cœur de mes combats", indiquait-elle encore récemment. Mais a-t-elle été au PS ?

"Jamais vue" au PS

À tout seigneur, tout honneur, on commence cette enquête en contactant Olivier Faure, l'actuel Premier secrétaire du Parti socialiste. Il est formel : il n'a "jamais vu" Élisabeth Borne au PS. "Elle n'est pas connue pour avoir eu le moindre engagement politique", ajoute-t-il. Le PS ne compte en tout cas absolument pas - et c'est le moins que l'on puisse dire - revendiquer son bilan : "Point positif, une femme PM. Pour le reste… Nomination de la ministre des transports qui a démantelé le service public ferroviaire, de l’écologie condamnée pour inaction climatique, du travail qui a spolié les chômeurs avec la réforme de l’assurance chômage", a tweeté Olivier Faure, lundi.

Contactés par France Inter pour ce fact-checking solférinesque, deux anciens Premiers secrétaires du parti n'ont pas non plus souvenir d'avoir croisé l'ancienne préfète dans les couloirs du PS. "Elle n'est même pas répertoriée dans les préfets ou hauts fonctionnaires qui étaient socialistes sous pseudonyme", relève Jean-Christophe Cambadélis. "Son passage partisan à gauche date de son adhésion à Territoires de progrès", croit savoir Camba. L'autre éléphant, qui restera anonyme, n'en a pas plus de souvenir.

Même son de cloche du coté de Marylise Lebranchu, qui revendique 45 ans de carte à la rose : "Avoir été conseillère et directrice de cabinet n’est pas être socialiste, elle n’a jamais été au PS et ses réformes sont de droite", a twitté l'ancienne ministre de la Justice.

Qu'en disent les fichiers du PS ?

On a posé la question par écrit aux services du parti. Leur réponse par mail est sans appel : "Élisabeth Borne n’a jamais eu sa carte au PS." La personne nous précise dans un deuxième temps qu'elle a "vérifié dans les fichiers". Sollicité, un patron de fédération locale est tout aussi catégorique. Solide.

Pourquoi dès lors, tant de médias l'ont-ils vue adhérente au PS ? "Je lui ai posé la question pendant la campagne et elle m'a répondu qu'elle avait été adhérente, brièvement", nous répond un des journalistes en question.

Reste à poser la question à la principale intéressée, qui a d'autres préoccupations à gérer en ce moment. Ce sera donc par le truchement de son service de communication, qui l'a suivie du ministère du Travail à Matignon. Mais pas de réponses, malgré plusieurs relances mardi et mercredi.