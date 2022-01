À quatre mois de la présidentielle et pour tenter d'intéresser les jeunes à la politique, une application vient d'être créée. Élyze a pour but de faire découvrir les propositions des candidats de manière simple et ludique, sur le modèle de Tinder. Lancée dimanche, elle enregistre déjà plus de 100.000 téléchargements.

L'application a déjà été téléchargée plus de 100.000 fois. © Radio France / Victor Vasseur

C'est la grande crainte des politiques en vue de la présidentielle : l'abstention des jeunes. Elle s'élevait à 34% chez les 18-24 ans au second tour en 2017. Réconcilier les jeunes avec les élections, c'est un chantier qui dure depuis des années. Mais une application est bien partie pour y contribuer. Elle s'appelle Élyze, a été lancée dimanche dernier et compte déjà plus de 100.000 téléchargements (gratuit). Derrière ce nom se cachent deux étudiants, François Mari et Grégoire Cazcarra, déjà à l'origine du mouvement citoyen Les Engagés, et une équipe d'une vingtaine de jeunes, bénévoles, et engagés dans aucun parti.

"Beaucoup de nos camarades, de nos amis, des jeunes de notre génération suivent la campagne présidentielle avec beaucoup de distance, voire de méfiance. Et nombreux sont ceux qui n'ont pas l'intention d'aller voter", souligne Grégoire Cazcarra. "On espère qu'avec Élyze, on arrivera à convaincre des jeunes qui étaient tentés par l'abstention de finalement se rendre dans les urnes en avril prochain." La cible : les 18-29 ans.

Un "Tinder de la présidentielle"

Élyze est présentée par ses fondateurs comme un "Tinder de la présidentielle", cette appli de rencontre plébiscitée par les jeunes. "On voit bien aujourd'hui que les jeunes s'informent, communiquent, interagissent en grande partie sur les réseaux sociaux et donc, il faut aller les chercher là où ils sont", explique Grégoire Cazcarra. Par ailleurs, "notre conviction, c'est qu'un outil indépendant, qui n'émane pas d'une initiative gouvernementale mais qui a été construit par des citoyens, peut faire la différence".

Mais alors comment ça marche ? Le principe est simple : les propositions s'affichent les unes à la suite des autres sur l'écran - sans que l'on sache de quel candidat elles émanent - et l'utilisateur n'a qu'à "swiper". Si vous n'êtes pas un adepte de Tinder, cela demande quelques explications. Par "swiper", entendez "glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, selon que vous êtes pour ou contre la proposition, et vous pouvez même glisser le doigt vers le bas si vous ne voulez pas vous prononcer", précise Grégoire Cazcarra.

Pour cet étudiant en sciences sociales de 22 ans, passé par Sciences Po, le premier objectif de l'application est de faire découvrir les programmes des 15 candidats retenus : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Florian Philippot, Philippe Poutou, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Éric Zemmour. "D'autant plus que chaque proposition est associée à un 'En savoir plus', qui permet de donner des éléments de contexte sur la proposition en question."

Plus Nathalie Arthaud ou François Asselineau ?

Une fois que vous avez passé plusieurs propositions, direction les résultats. Une première tendance se dégage, évaluée grâce à un indice de fiabilité, et un classement des candidats qui vous correspondent le plus apparaît. Un conseil : attendez d'avoir choisi un nombre important de propositions avant d'aller voir le classement car sinon, vous risquez d'avoir en première et deuxième positions des candidats totalement à l'opposé sur l'échiquier politique. Car forcément, "plus vous swipez de propositions, plus votre classement sera précis et plus vous pourrez vous repérer dans le paysage politique actuel", note Grégoire Cazcarra.

Avec ce classement, le deuxième objectif de l'application est "de démocratiser la politique" "pour que tous les jeunes, quelles que soient leurs connaissances en politique, quel que soit leur rapport au vote, puissent mieux se repérer au milieu d'une pléiade de candidats dont il est parfois difficile de saisir ce qui les sépare, ce qui les oppose et au fond, duquel ou de laquelle on se sent le plus proche".

Enfin, une dernière fonctionnalité permet de découvrir l'ensemble des propositions, soit par thématique, soit par candidat.

Plus de 500 mesures sont proposées dans l'application, à un nombre égal pour chacun des candidats. Toute la difficulté de l'équipe d'Élyze a été d'identifier les mesures proposées, alors que tous n'ont pas encore présenté leur programme. L'application va donc évoluer au fur et à mesure de l'annonce des programmes des candidats.